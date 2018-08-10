"موبايلي" تبدأ في توظيف الدفعة الرابعة من برنامج الصفوة

محافظة على نطاقها البلاتيني بنسبة سعودة بلغت 78%

بدأت شركة (موبايلي) بتوظيف الدفعة الرابعة لبرنامج (الصفوة) والذي تهدفُ من خلالِه إلى توطين أكثر من 40 وظيفة من الخريجين والخريجات الجدد من الكفاءات السعودية الشابة، في مختلف المجالات كالهندسة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والتسويق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للموارد البشرية الملكف في موبايلي المهندس وليد العبد السلام أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا في الاستثمار برأس المال البشري الذي لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال المادي، فمن هذا المنطلق جاء إطلاق برنامج (الصفوة) وتم استقطاب نخبة من الخريجين على مدار السنوات الماضية، وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل.

وأكد المهندس العبد السلام أن موبايلي تعمل على دعم رؤية المملكة 2030 م من خلال تخفيض نسبة البطالة ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، فقد حافظت الشركة على نطاقها البلاتيني بنسبة سعودة بلغت حاليًّا 78% كما تشكل نسبة توظيف المرأة على برنامج (الصفوة) أكثر من 50% خلال الدفعتين الثالثة والرابعة.

ونوه العبد السلام بأن موبايلي تعتمد على برنامج متطور على مدى عامين لإعداد منسوبي البرنامج الإعداد الأمثل الذي يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية متقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين المزايا والحوافز المقدمة لهم، وهو ما يعكس رؤية إدارة موبايلي والتي تعي قدرات وإمكانيات الشباب السعودي.

ويعد برنامج (الصفوة) من أحدث وأهم مبادرات موبايلي لبناء وتجهيز قيادات مستقبلية من الكفاءات الوطنية، حيث تتمحور آلية المبادرة حول تقييم المرشحين منذ بداية استقطابهم وفق معايير اختيار احترافية عالمية وعالية الدقة، ومن ثم يتم تعيينهم وإعدادهم لبرامج تطوير وتدريب مكثفة وهم على رأس عملهم في موبايلي.