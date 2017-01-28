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"موبايلي" تحتفل بتكريم الفائزين في حملة #من_جد

بحضور نخبة من شعراء ومنشدي المملكة والخليج

احتفلت شركة "موبايلي" بتكريم الدفعة الأخيرة للفائزين في حملة #من_جد، بمشاركة نخبةٍ من شعراءِ ومنشدي المملكة والخليج وكبار تنفيذيي الشركة ممن سلموا الجوائز للحاضرين.

 بُثِّ الاحتفال عبر حساب "موبايلي" الرسمي في "تويتر" في لفتةٍ هي الأولى من نوعها ولأوّل مرةٍ يتم مثل هذا البث على مستوى الشركات في المملكة، وحظيَ البث بعدد مشاهدات وصل إلى أكثر من  73,000 مُشاهدة.

وتشرّفت "موبايلي" بحضور الدكتور الشاعر فواز اللعبون، والشاعر حامد زيد، والشيخ القارئ والمنشد مشاري العفاسي، والشاعر القدير سالم سيار، والمنشد محمد العبدالله، الذين شاركوا الحضور بآياتٍ قرآنيةٍ وقصائدٍ شعريةٍ وإنشاديةٍ تفاعل معها جمهور الحاضرين والمتابعين.

وقُدّمت الجوائز للفائزين في الحفل، وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن 500,000  ر.س، كما تم تسليم أربع سيارات مرسيدس من نوع "سي كلاس" لأربعة فائزين، إضافة إلى إجراء مسابقات موازية على "تويتر" خلال البث المباشر على عدة أجهزة ذكيّة.

استمرت حملة "موبايلي" الكبرى لمدة شهرين منذ انطلاقها، وفتح باب الاشتراك لكافة عملاء "موبايلي" من غير أي شروط وتم السحب على جوائز كبرى في ثلاثة احتفالات.

وتهدف "موبايلي" من خلال احتفالها بالدفعة النهائية من الحملة التي تتزامن مع إطلاق حملة #أنا_1100 في قنوات التواصل الاجتماعي، لتقديم مفاهيم متنوعة تنفرد بها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"موبايلي" تحتفل بتكريم الفائزين في حملة #من_جد
سبق

احتفلت شركة "موبايلي" بتكريم الدفعة الأخيرة للفائزين في حملة #من_جد، بمشاركة نخبةٍ من شعراءِ ومنشدي المملكة والخليج وكبار تنفيذيي الشركة ممن سلموا الجوائز للحاضرين.

 بُثِّ الاحتفال عبر حساب "موبايلي" الرسمي في "تويتر" في لفتةٍ هي الأولى من نوعها ولأوّل مرةٍ يتم مثل هذا البث على مستوى الشركات في المملكة، وحظيَ البث بعدد مشاهدات وصل إلى أكثر من  73,000 مُشاهدة.

وتشرّفت "موبايلي" بحضور الدكتور الشاعر فواز اللعبون، والشاعر حامد زيد، والشيخ القارئ والمنشد مشاري العفاسي، والشاعر القدير سالم سيار، والمنشد محمد العبدالله، الذين شاركوا الحضور بآياتٍ قرآنيةٍ وقصائدٍ شعريةٍ وإنشاديةٍ تفاعل معها جمهور الحاضرين والمتابعين.

وقُدّمت الجوائز للفائزين في الحفل، وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن 500,000  ر.س، كما تم تسليم أربع سيارات مرسيدس من نوع "سي كلاس" لأربعة فائزين، إضافة إلى إجراء مسابقات موازية على "تويتر" خلال البث المباشر على عدة أجهزة ذكيّة.

استمرت حملة "موبايلي" الكبرى لمدة شهرين منذ انطلاقها، وفتح باب الاشتراك لكافة عملاء "موبايلي" من غير أي شروط وتم السحب على جوائز كبرى في ثلاثة احتفالات.

وتهدف "موبايلي" من خلال احتفالها بالدفعة النهائية من الحملة التي تتزامن مع إطلاق حملة #أنا_1100 في قنوات التواصل الاجتماعي، لتقديم مفاهيم متنوعة تنفرد بها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
05:19 PM
بحضور نخبة من شعراء ومنشدي المملكة والخليج

"موبايلي" تحتفل بتكريم الفائزين في حملة #من_جد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت شركة "موبايلي" بتكريم الدفعة الأخيرة للفائزين في حملة #من_جد، بمشاركة نخبةٍ من شعراءِ ومنشدي المملكة والخليج وكبار تنفيذيي الشركة ممن سلموا الجوائز للحاضرين.

 بُثِّ الاحتفال عبر حساب "موبايلي" الرسمي في "تويتر" في لفتةٍ هي الأولى من نوعها ولأوّل مرةٍ يتم مثل هذا البث على مستوى الشركات في المملكة، وحظيَ البث بعدد مشاهدات وصل إلى أكثر من  73,000 مُشاهدة.

وتشرّفت "موبايلي" بحضور الدكتور الشاعر فواز اللعبون، والشاعر حامد زيد، والشيخ القارئ والمنشد مشاري العفاسي، والشاعر القدير سالم سيار، والمنشد محمد العبدالله، الذين شاركوا الحضور بآياتٍ قرآنيةٍ وقصائدٍ شعريةٍ وإنشاديةٍ تفاعل معها جمهور الحاضرين والمتابعين.

وقُدّمت الجوائز للفائزين في الحفل، وكانت الجائزة الكبرى عبارة عن 500,000  ر.س، كما تم تسليم أربع سيارات مرسيدس من نوع "سي كلاس" لأربعة فائزين، إضافة إلى إجراء مسابقات موازية على "تويتر" خلال البث المباشر على عدة أجهزة ذكيّة.

استمرت حملة "موبايلي" الكبرى لمدة شهرين منذ انطلاقها، وفتح باب الاشتراك لكافة عملاء "موبايلي" من غير أي شروط وتم السحب على جوائز كبرى في ثلاثة احتفالات.

وتهدف "موبايلي" من خلال احتفالها بالدفعة النهائية من الحملة التي تتزامن مع إطلاق حملة #أنا_1100 في قنوات التواصل الاجتماعي، لتقديم مفاهيم متنوعة تنفرد بها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.

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