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"موبايلي" تحتفي بذكرى البيعة الثانية لقادة المملكة

هنّأت شركة اتحاد اتصالات ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، وكل منسوبيها، المملكة بالذكرى الثانية للبيعة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.

 واحتفت الشركة بمرور عامين وطّد فيهما ملك الحزم مجدًا تليدًا على كل الأصعدة، وأجلى فيها طاقات مجتمع حيوي ورسم له رؤية تآلفت مع تطلعاته، ورسخ بأفعاله قِيَم العروبة، وعزز مبادئ الإسلام السمحة، وأعلى من شأن الوطن ورفعته.

 وقالت: شرع ملك الحزم في نجاحاته منذ اليوم الأولى لتولي مقاليد الحكم، ليحدث تغيُّرًا نوعيًّا في إضافةِ القيمة النوعية للكفاءات القيادية، وتعامل بجديّة مع التحديات الاقتصادية التي انحنت لها معظم دول العالم، إلا أن ذلك لم يكن عائقاً لتحقيق إنجازات اقتصادية وإدارية في طريق التماشي مع المسار الصحيح، وإطلاق رؤية 2030 ومشروع التحول القادم والذي يُعنى بالتنوع الاقتصادي.

 وتابعت "موبايلي": استمرت كل هذه التغييرات بمشاركة فعالة من كل أطياف الشعب السعودي الذي يهدف إلى إعمار الوطن، وقد كان لصدى رؤية المملكة انعكاساً على النهضة المستمرة في تنامي كل قطاعات الدولة عامة، ولتستمر البنى التحتية في الازدهار، سواء كان ذلك في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أو الصحة أو الطاقة أو الكهرباء وغيرها، وذلك وفقاً لأهداف الرؤية التي تحولت إلى قيم جديدة وراسخة.

وخلال عامين من حكم ملك الحزم والعزم، حدثت تغيرات فذة تنبئ بمستقبل أسمى للأجيال القادمة، وإننا في "موبايلي" نعزز من الدور الفعال للمسؤولية الاجتماعية وتمكين القوى العاملة الوطنية من المناصب القيادية والعمل على مشروع التحوّل الإلكتروني، وذلك مما يخدم رؤية المملكة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"موبايلي" تحتفي بذكرى البيعة الثانية لقادة المملكة
سبق

هنّأت شركة اتحاد اتصالات ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، وكل منسوبيها، المملكة بالذكرى الثانية للبيعة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.

 واحتفت الشركة بمرور عامين وطّد فيهما ملك الحزم مجدًا تليدًا على كل الأصعدة، وأجلى فيها طاقات مجتمع حيوي ورسم له رؤية تآلفت مع تطلعاته، ورسخ بأفعاله قِيَم العروبة، وعزز مبادئ الإسلام السمحة، وأعلى من شأن الوطن ورفعته.

 وقالت: شرع ملك الحزم في نجاحاته منذ اليوم الأولى لتولي مقاليد الحكم، ليحدث تغيُّرًا نوعيًّا في إضافةِ القيمة النوعية للكفاءات القيادية، وتعامل بجديّة مع التحديات الاقتصادية التي انحنت لها معظم دول العالم، إلا أن ذلك لم يكن عائقاً لتحقيق إنجازات اقتصادية وإدارية في طريق التماشي مع المسار الصحيح، وإطلاق رؤية 2030 ومشروع التحول القادم والذي يُعنى بالتنوع الاقتصادي.

 وتابعت "موبايلي": استمرت كل هذه التغييرات بمشاركة فعالة من كل أطياف الشعب السعودي الذي يهدف إلى إعمار الوطن، وقد كان لصدى رؤية المملكة انعكاساً على النهضة المستمرة في تنامي كل قطاعات الدولة عامة، ولتستمر البنى التحتية في الازدهار، سواء كان ذلك في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أو الصحة أو الطاقة أو الكهرباء وغيرها، وذلك وفقاً لأهداف الرؤية التي تحولت إلى قيم جديدة وراسخة.

وخلال عامين من حكم ملك الحزم والعزم، حدثت تغيرات فذة تنبئ بمستقبل أسمى للأجيال القادمة، وإننا في "موبايلي" نعزز من الدور الفعال للمسؤولية الاجتماعية وتمكين القوى العاملة الوطنية من المناصب القيادية والعمل على مشروع التحوّل الإلكتروني، وذلك مما يخدم رؤية المملكة.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
12:42 PM

"موبايلي" تحتفي بذكرى البيعة الثانية لقادة المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنّأت شركة اتحاد اتصالات ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، وكل منسوبيها، المملكة بالذكرى الثانية للبيعة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم.

 واحتفت الشركة بمرور عامين وطّد فيهما ملك الحزم مجدًا تليدًا على كل الأصعدة، وأجلى فيها طاقات مجتمع حيوي ورسم له رؤية تآلفت مع تطلعاته، ورسخ بأفعاله قِيَم العروبة، وعزز مبادئ الإسلام السمحة، وأعلى من شأن الوطن ورفعته.

 وقالت: شرع ملك الحزم في نجاحاته منذ اليوم الأولى لتولي مقاليد الحكم، ليحدث تغيُّرًا نوعيًّا في إضافةِ القيمة النوعية للكفاءات القيادية، وتعامل بجديّة مع التحديات الاقتصادية التي انحنت لها معظم دول العالم، إلا أن ذلك لم يكن عائقاً لتحقيق إنجازات اقتصادية وإدارية في طريق التماشي مع المسار الصحيح، وإطلاق رؤية 2030 ومشروع التحول القادم والذي يُعنى بالتنوع الاقتصادي.

 وتابعت "موبايلي": استمرت كل هذه التغييرات بمشاركة فعالة من كل أطياف الشعب السعودي الذي يهدف إلى إعمار الوطن، وقد كان لصدى رؤية المملكة انعكاساً على النهضة المستمرة في تنامي كل قطاعات الدولة عامة، ولتستمر البنى التحتية في الازدهار، سواء كان ذلك في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أو الصحة أو الطاقة أو الكهرباء وغيرها، وذلك وفقاً لأهداف الرؤية التي تحولت إلى قيم جديدة وراسخة.

وخلال عامين من حكم ملك الحزم والعزم، حدثت تغيرات فذة تنبئ بمستقبل أسمى للأجيال القادمة، وإننا في "موبايلي" نعزز من الدور الفعال للمسؤولية الاجتماعية وتمكين القوى العاملة الوطنية من المناصب القيادية والعمل على مشروع التحوّل الإلكتروني، وذلك مما يخدم رؤية المملكة.

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