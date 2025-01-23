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"موبايلي" تستمر في تقديم خدمة "الحماية" للأجهزة الذكية

يمكّن المشترك من إصلاح أعطال الجهاز أو استبداله

تستمر شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بتقديم برنامج "حماية موبايلي" الخاص بالأجهزة الذكية، الذي يمكن المشترك من إصلاح أعطال الجهاز أو استبداله والحصول على جهاز آخر.

 

ويعتبر برنامج "حماية موبايلي" هو خدمة إصلاح أو استبدال فريدة من نوعها لأول مرة بالمملكة لمشتركي الباقات المفوترة يمكن طلبها من الفرع عند شراء أي من الأجهزة الذكية التي يتم شراؤها من "موبايلي" للأجهزة التي تبلغ قيمتها "1900" ريال، أو أكثر، مقابل رسم اشتراك شهري "49" ريالًا فقط، بالإضافة إلى ذلك ستقدم "موبايلي" لمشتركيها فترة مجانية بالخدمة لمدة 30 يوماً لمشتركي باقات "موبايلي" المفوترة، و60 يوماً لمشتركي باقة "راقي".

 

وأوضحت "موبايلي" أنه بموجب هذه الخدمة سيتمتع مشتركوها بالباقات المفوترة بضمان إصلاح وحماية أجهزتهم من الأضرار العرضية، التي لا يشملها الضمان المعتاد؛ مثل كسر الشاشة، والأضرار الناتجة عن السوائل، وأي أعطال أخرى تخرج عن نطاق الضمان المعتاد للشركة المصنعة.

 

يذكر أن إطلاق "موبايلي" لهذه الخدمة يأتي لأول مرة في المملكة، وذلك في إطار تنويع الخدمات المقدمة من قبل الشركة لمشتركيها؛ حيث تحرص الشركة على تقديم خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمشترك.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"موبايلي" تستمر في تقديم خدمة "الحماية" للأجهزة الذكية
سبق

تستمر شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بتقديم برنامج "حماية موبايلي" الخاص بالأجهزة الذكية، الذي يمكن المشترك من إصلاح أعطال الجهاز أو استبداله والحصول على جهاز آخر.

 

ويعتبر برنامج "حماية موبايلي" هو خدمة إصلاح أو استبدال فريدة من نوعها لأول مرة بالمملكة لمشتركي الباقات المفوترة يمكن طلبها من الفرع عند شراء أي من الأجهزة الذكية التي يتم شراؤها من "موبايلي" للأجهزة التي تبلغ قيمتها "1900" ريال، أو أكثر، مقابل رسم اشتراك شهري "49" ريالًا فقط، بالإضافة إلى ذلك ستقدم "موبايلي" لمشتركيها فترة مجانية بالخدمة لمدة 30 يوماً لمشتركي باقات "موبايلي" المفوترة، و60 يوماً لمشتركي باقة "راقي".

 

وأوضحت "موبايلي" أنه بموجب هذه الخدمة سيتمتع مشتركوها بالباقات المفوترة بضمان إصلاح وحماية أجهزتهم من الأضرار العرضية، التي لا يشملها الضمان المعتاد؛ مثل كسر الشاشة، والأضرار الناتجة عن السوائل، وأي أعطال أخرى تخرج عن نطاق الضمان المعتاد للشركة المصنعة.

 

يذكر أن إطلاق "موبايلي" لهذه الخدمة يأتي لأول مرة في المملكة، وذلك في إطار تنويع الخدمات المقدمة من قبل الشركة لمشتركيها؛ حيث تحرص الشركة على تقديم خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمشترك.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
07:52 PM
يمكّن المشترك من إصلاح أعطال الجهاز أو استبداله

"موبايلي" تستمر في تقديم خدمة "الحماية" للأجهزة الذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستمر شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بتقديم برنامج "حماية موبايلي" الخاص بالأجهزة الذكية، الذي يمكن المشترك من إصلاح أعطال الجهاز أو استبداله والحصول على جهاز آخر.

 

ويعتبر برنامج "حماية موبايلي" هو خدمة إصلاح أو استبدال فريدة من نوعها لأول مرة بالمملكة لمشتركي الباقات المفوترة يمكن طلبها من الفرع عند شراء أي من الأجهزة الذكية التي يتم شراؤها من "موبايلي" للأجهزة التي تبلغ قيمتها "1900" ريال، أو أكثر، مقابل رسم اشتراك شهري "49" ريالًا فقط، بالإضافة إلى ذلك ستقدم "موبايلي" لمشتركيها فترة مجانية بالخدمة لمدة 30 يوماً لمشتركي باقات "موبايلي" المفوترة، و60 يوماً لمشتركي باقة "راقي".

 

وأوضحت "موبايلي" أنه بموجب هذه الخدمة سيتمتع مشتركوها بالباقات المفوترة بضمان إصلاح وحماية أجهزتهم من الأضرار العرضية، التي لا يشملها الضمان المعتاد؛ مثل كسر الشاشة، والأضرار الناتجة عن السوائل، وأي أعطال أخرى تخرج عن نطاق الضمان المعتاد للشركة المصنعة.

 

يذكر أن إطلاق "موبايلي" لهذه الخدمة يأتي لأول مرة في المملكة، وذلك في إطار تنويع الخدمات المقدمة من قبل الشركة لمشتركيها؛ حيث تحرص الشركة على تقديم خدمات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمشترك.

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