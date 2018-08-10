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موضي بنت خالد: صندوق النفقة خطوة نحو استكمال تشريعات الأسرة بالسعودية

رفعت شكرها لخادم الحرمين

رفعت الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو نائبه - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على قرار تنظيم صندوق النفقه بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، الذي سيسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويحمي الأسرة ويحفظ حقوق أفرادها.

وقالت : إن صدور قرار تنظيم صندوق النفقة يشكل تقدمًا ايجابيًا في تحسين وتطوير منظومة تشريعات الأسرة، ويسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمرأة، مؤكدة أهمية وجود الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تأسيس مفهوم متكامل لمنظومة تشريعات الأسرة في المملكة لما في ذلك من أهمية كبيرة في حفظ حقوق جميع أفراد المجتمع.

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موضي بنت خالد: صندوق النفقة خطوة نحو استكمال تشريعات الأسرة بالسعودية
سبق

رفعت الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو نائبه - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على قرار تنظيم صندوق النفقه بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، الذي سيسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويحمي الأسرة ويحفظ حقوق أفرادها.

وقالت : إن صدور قرار تنظيم صندوق النفقة يشكل تقدمًا ايجابيًا في تحسين وتطوير منظومة تشريعات الأسرة، ويسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمرأة، مؤكدة أهمية وجود الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تأسيس مفهوم متكامل لمنظومة تشريعات الأسرة في المملكة لما في ذلك من أهمية كبيرة في حفظ حقوق جميع أفراد المجتمع.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
07:55 PM

موضي بنت خالد: صندوق النفقة خطوة نحو استكمال تشريعات الأسرة بالسعودية

رفعت شكرها لخادم الحرمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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16,219

رفعت الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو نائبه - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على قرار تنظيم صندوق النفقه بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، الذي سيسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويحمي الأسرة ويحفظ حقوق أفرادها.

وقالت : إن صدور قرار تنظيم صندوق النفقة يشكل تقدمًا ايجابيًا في تحسين وتطوير منظومة تشريعات الأسرة، ويسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمرأة، مؤكدة أهمية وجود الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تأسيس مفهوم متكامل لمنظومة تشريعات الأسرة في المملكة لما في ذلك من أهمية كبيرة في حفظ حقوق جميع أفراد المجتمع.

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