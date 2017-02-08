موقع أمريكي: آلاف السعوديين يغرِّدون لترامب ضد الإرهاب الإيراني

بث صورة تجمع الرئيس الجديد والملك سلمان دلالة اتفاق الرؤى

علَّق موقع فوكاتيف الأمريكي في تقرير طالعته "سبق" على الهاشتاق الكبير الذي شارك فيه السعوديون بقوة تحت عنوان "ترامب سيقضي على الإرهاب الإيراني" والذي شارك فيه عشرات الآلاف من المغردين ووصلت إلى أكثر من 80 ألف تغريدة من السعودية وحدها وكلها تدعم ترامب الرئيس الأمريكي الجديد في خطواته ضد إيران.



وأضاف الموقع: "تم وضع صور كبيرة تجمع الرئيس الأمريكي والملك سلمان في إشارة إلى اتحادهما لمحاربة الإرهاب وحماية العالم".



وأضاف التقرير: "شارك في الحملة إعلاميون كبار ومسؤولون في الدولة السعودية، ووصفتها بالحملة المنظمة ضد إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تابع السعوديون والعرب السنة تهديدات ترامب لإيران بسعادة بالغة بعد تسامح إدارة أوباما مع إيران في مواقف كثيرة، ويبدو أنَّ السعوديين يحاولون التأثير على الرئيس الأمريكي الجديد لمواصلة الضغط على إيران".

