ميزة استثنائية في نسخة 2018 من سيارة "هيونداي توسان"

تجهّز طرحها الرسمي في الأسواق العالمية العام المقبل

كشفت تقارير إخبارية عن أن شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، تجهز "ميزة استثنائية" في نسخة 2018 لسياراتها الشهيرة "توسان".

وأشارت مواقع عديدة إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تُراهن حالياً على تقنية "الدفع الرباعي" الجديدة في السيارة، والتي ستكون متفوقة على كل السيارات في فئتها.

ووصفت المواقع بأن تقنية "الدفع الرباعي" الكامل لكافة إطارات السيارات، طوّرتها "هيونداي" لتصبح أكثر تطوراً من كل السيارات المنافسة.

كما دعمت الشركة الكورية أيضاً "توسان" بتقنية جديدة، وهي "خلايا الوقود".

وتُعَد تقنية "خلايا الوقود" هي الحل الأمثل للسيارات التي تعمل بتقنيات "الوقود المحروق"، المؤثر على البيئة، والذي يُضِر بالسيارة ويؤثر على عمرها الافتراضي.

كما تقلل تقنية "خلايا الوقود" من استهلاك الوقود في تشغيل السيارة الجديدة.