ميناء جدة الإسلامي يوقف الحركة الملاحية لتدني الرؤية الأفقية
بسبب نشاط سرعة الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للأتربة
أوقف ميناء جدة الإسلامي اليوم حركة الملاحة بالميناء الساعة (11:45) وذلك لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من (1) ميل بحري بسبب نشاط سرعة الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للأتربة حيث تجاوزت سرعة الرياح (28) عقدة .
وذكرت إدارة العلاقات العامة للميناء في بيان لها أنه سيتم استئناف الحركة الملاحية عند تحسن مدى الرؤية وانخفاض سرعة الرياح للحد المسموح به.
ميناء جدة الإسلامي يوقف الحركة الملاحية لتدني الرؤية الأفقية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-02-02
أوقف ميناء جدة الإسلامي اليوم حركة الملاحة بالميناء الساعة (11:45) وذلك لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من (1) ميل بحري بسبب نشاط سرعة الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للأتربة حيث تجاوزت سرعة الرياح (28) عقدة .
وذكرت إدارة العلاقات العامة للميناء في بيان لها أنه سيتم استئناف الحركة الملاحية عند تحسن مدى الرؤية وانخفاض سرعة الرياح للحد المسموح به.
02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
03:03 PM
بسبب نشاط سرعة الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للأتربة
ميناء جدة الإسلامي يوقف الحركة الملاحية لتدني الرؤية الأفقية
أوقف ميناء جدة الإسلامي اليوم حركة الملاحة بالميناء الساعة (11:45) وذلك لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من (1) ميل بحري بسبب نشاط سرعة الرياح الشمالية الشرقية المثيرة للأتربة حيث تجاوزت سرعة الرياح (28) عقدة .
وذكرت إدارة العلاقات العامة للميناء في بيان لها أنه سيتم استئناف الحركة الملاحية عند تحسن مدى الرؤية وانخفاض سرعة الرياح للحد المسموح به.