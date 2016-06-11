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نائب أمير جازان لابن الشهيد الغزواني: والدك بطل ولا بد أن تفتخر به

خلال نقله تعازي القيادة لذوي شهيد واجب الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي

قال الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، نائب أمير منطقة جازان، للطفل جبران، ابن شهيد الواجب الرقيب أحمد بن جبران مسعود الغزواني: إن والدك بطل؛ ولا بد أن تفتخر به.

جاء ذلك خلال نقله تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الغزواني، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي بجبل الدود بقطاع الخوبة بمنطقة جازان.

وعبَّر سموه أثناء زيارته اليوم لمنزل والد الشهيد بمركز بلغازي التابع لمحافظة العيدابي عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد الغزواني عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها المواطنين في كل مكان، وسائلين المولى - عز وجل - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وقد حضر واجب العزاء كل من: مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ومحافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي، ورئيس مركز بلغازي عبدالله بن علي الحمدي، وشيخ شمل قبائل بلغازي الشيخ علي بن حسن غزواني، وعدد من المشايخ والمسؤولين.

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نائب أمير جازان لابن الشهيد الغزواني: والدك بطل ولا بد أن تفتخر به
سبق

قال الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، نائب أمير منطقة جازان، للطفل جبران، ابن شهيد الواجب الرقيب أحمد بن جبران مسعود الغزواني: إن والدك بطل؛ ولا بد أن تفتخر به.

جاء ذلك خلال نقله تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الغزواني، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي بجبل الدود بقطاع الخوبة بمنطقة جازان.

وعبَّر سموه أثناء زيارته اليوم لمنزل والد الشهيد بمركز بلغازي التابع لمحافظة العيدابي عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد الغزواني عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها المواطنين في كل مكان، وسائلين المولى - عز وجل - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وقد حضر واجب العزاء كل من: مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ومحافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي، ورئيس مركز بلغازي عبدالله بن علي الحمدي، وشيخ شمل قبائل بلغازي الشيخ علي بن حسن غزواني، وعدد من المشايخ والمسؤولين.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
12:45 AM

نائب أمير جازان لابن الشهيد الغزواني: والدك بطل ولا بد أن تفتخر به

خلال نقله تعازي القيادة لذوي شهيد واجب الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي

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فهد كاملي - جازان
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38,144

قال الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، نائب أمير منطقة جازان، للطفل جبران، ابن شهيد الواجب الرقيب أحمد بن جبران مسعود الغزواني: إن والدك بطل؛ ولا بد أن تفتخر به.

جاء ذلك خلال نقله تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الغزواني، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي بجبل الدود بقطاع الخوبة بمنطقة جازان.

وعبَّر سموه أثناء زيارته اليوم لمنزل والد الشهيد بمركز بلغازي التابع لمحافظة العيدابي عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد الغزواني عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها المواطنين في كل مكان، وسائلين المولى - عز وجل - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وقد حضر واجب العزاء كل من: مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ومحافظ العيدابي حسن بن حسين الحازمي، ورئيس مركز بلغازي عبدالله بن علي الحمدي، وشيخ شمل قبائل بلغازي الشيخ علي بن حسن غزواني، وعدد من المشايخ والمسؤولين.

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