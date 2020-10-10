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نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المجرشي

استشهد في تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي والمخلوع

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عامر بن عائل المجرشي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة جازان لأشقاء وذوي شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ومدير عام مكتب سمو نائب أمير منطقة جازان عبدالعزيز بن سعد آل مرعي.

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نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المجرشي
سبق

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عامر بن عائل المجرشي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة جازان لأشقاء وذوي شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ومدير عام مكتب سمو نائب أمير منطقة جازان عبدالعزيز بن سعد آل مرعي.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
07:49 PM

نائب أمير جازان يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المجرشي

استشهد في تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي والمخلوع

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فهد كاملي - جازان
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أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عامر بن عائل المجرشي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة جازان لأشقاء وذوي شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع نائب أمير منطقة جازان، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ومدير عام مكتب سمو نائب أمير منطقة جازان عبدالعزيز بن سعد آل مرعي.

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