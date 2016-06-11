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نائب أمير عسير يدشن برامج وأنشطة التعليم الصيفية

الاثنين.. تحت شعار "إجازتي أبهى"

يدشن نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء بعد غد الاثنين، فعاليات وأنشطة الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، لصيف هذا العام تحت شعار "إجازتي أبهى".

وقال مدير عام التعليم جلوي آل كركمان: إن الأمير منصور سيدشّن ٥٧ برنامجاً ومنشطاً صيفياً، أبرزها ١٧ نادياً موسمياً للبنين والبنات، ودورته الرياضية للأندية الموسمية، ونادي القراء، ونادي شارك التطوعي، ونادي الترفيه والسياحة، واستعراض تجربة الإدارة لاستقطاب أبناء وبنات المصطافين في الأندية ومراكز الأحياء، إضافة إلى تدشين المعرض الفني المصاحب.

ولفت "آل كركمان" إلى أن الاحتفال سيتخلله مشاركة للمنتخب السعودي للتايكوندو، وفريق "هاي كينج"، مثمناً للأمير منصور بن مقرن، رعايته ودعمه لبرامج التعليم.

وأضاف أن برنامج "إجازتي أبهى" يعنى بتقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية، وفقاً لخمسة اتجاهات تنموية رئيسة تشمل: الترفيه، والتوظيف، والسياحة، والتطوع، والتقنية، وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة، تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية، وبما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها، في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وترسيخ المبادئ الإسلامية وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

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نائب أمير عسير يدشن برامج وأنشطة التعليم الصيفية
سبق

يدشن نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء بعد غد الاثنين، فعاليات وأنشطة الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، لصيف هذا العام تحت شعار "إجازتي أبهى".

وقال مدير عام التعليم جلوي آل كركمان: إن الأمير منصور سيدشّن ٥٧ برنامجاً ومنشطاً صيفياً، أبرزها ١٧ نادياً موسمياً للبنين والبنات، ودورته الرياضية للأندية الموسمية، ونادي القراء، ونادي شارك التطوعي، ونادي الترفيه والسياحة، واستعراض تجربة الإدارة لاستقطاب أبناء وبنات المصطافين في الأندية ومراكز الأحياء، إضافة إلى تدشين المعرض الفني المصاحب.

ولفت "آل كركمان" إلى أن الاحتفال سيتخلله مشاركة للمنتخب السعودي للتايكوندو، وفريق "هاي كينج"، مثمناً للأمير منصور بن مقرن، رعايته ودعمه لبرامج التعليم.

وأضاف أن برنامج "إجازتي أبهى" يعنى بتقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية، وفقاً لخمسة اتجاهات تنموية رئيسة تشمل: الترفيه، والتوظيف، والسياحة، والتطوع، والتقنية، وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة، تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية، وبما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها، في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وترسيخ المبادئ الإسلامية وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
03:24 PM

نائب أمير عسير يدشن برامج وأنشطة التعليم الصيفية

الاثنين.. تحت شعار "إجازتي أبهى"

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بندر آل عوض - عسير
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يدشن نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، مساء بعد غد الاثنين، فعاليات وأنشطة الإدارة العامة للتعليم في المنطقة، لصيف هذا العام تحت شعار "إجازتي أبهى".

وقال مدير عام التعليم جلوي آل كركمان: إن الأمير منصور سيدشّن ٥٧ برنامجاً ومنشطاً صيفياً، أبرزها ١٧ نادياً موسمياً للبنين والبنات، ودورته الرياضية للأندية الموسمية، ونادي القراء، ونادي شارك التطوعي، ونادي الترفيه والسياحة، واستعراض تجربة الإدارة لاستقطاب أبناء وبنات المصطافين في الأندية ومراكز الأحياء، إضافة إلى تدشين المعرض الفني المصاحب.

ولفت "آل كركمان" إلى أن الاحتفال سيتخلله مشاركة للمنتخب السعودي للتايكوندو، وفريق "هاي كينج"، مثمناً للأمير منصور بن مقرن، رعايته ودعمه لبرامج التعليم.

وأضاف أن برنامج "إجازتي أبهى" يعنى بتقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية، وفقاً لخمسة اتجاهات تنموية رئيسة تشمل: الترفيه، والتوظيف، والسياحة، والتطوع، والتقنية، وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة، تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية، وبما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها، في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وترسيخ المبادئ الإسلامية وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

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