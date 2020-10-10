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نائب أمير عسير يرعى احتفال الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمنطقة

بمناسبة تحقيق إنتاجية بلغت 30 مليون طائر خلال العام وتكريم رئيسها

رعى الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، مساء اليوم الاثنين، احتفال الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير، بمناسبة تحقيق إنتاج ٣٠ مليون طائر خلال العام، وتكريم رئيسها الدكتور عبدالله بن سعيد بن كدمان بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة، وذلك بفندق قصر أبها.

وفي التفاصيل، بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى كلمة الجمعية اللواء المهندس عبدالله بن عائض القحطاني، ثمن خلالها رعاية سمو الأمير منصور بن مقرن لاحتفال الجمعية، مشيداً بما حظيت به المنطقة من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة على مدار الأزمنة الماضية الذي يعتبر سر التطور والنهضة في منطقة عسير، مبيناً أن الجمعية تحتفل اليوم بتحقيق إنتاجية بلغت ٣٠ مليون طائر خلال العام، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى أن يصل الإنتاج إلى ٦٠ مليون طائر سنوياً خلال الأعوام القادمة.

وألقى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي كلمة أوضح خلالها أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي منذ تأسيسها قبل ٤٠ عاماً، وهي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي من خلال توفير منتجات زراعية وغذائية مستدامة ومغذية وبأسعار معقولة، مبيناً أن الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن هي إحدى استثماراتها، ومضيفاً أن الهيئة تجتهد في التزامها بتلك الرؤية من خلال سعيها الدؤوب إلى تحقيقها عن طريق الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى تنمية الموارد الزراعية والبشرية.

بعد ذلك، ألقى الشاعر سلطان بن شبيب الشهراني قصيدة شعرية نالت استحسان الجميع، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يحكي حياة المحتفى به رئيس الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور عبدالله بن كدمان، الذي قدم شكره خلال كلمة له بمناسبة هذا الاحتفاء لسمو أمير منطقة عسير، وسمو نائبه، وجميع العاملين في الجمعية، مؤكداً تقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الجمعية، وسعيه لكل ما يرفع قدرها.

وشاهد سمو نائب أمير منطقة عسير والحضور عرضاً مرئياً بعنوان "نحن جزء من رؤية وطن ٢٠٣٠".

عقب ذلك، شهد سمو نائب أمير منطقة عسير توقيع اتفاقيتين بين الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأخرى بين الجمعية والغرفة التجارية الصناعية بأبها.

وفي نهاية الحفل كرم سمو الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المحتفى به، وعدداً من الجهات الراعية والداعمة، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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نائب أمير عسير يرعى احتفال الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمنطقة
سبق

رعى الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، مساء اليوم الاثنين، احتفال الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير، بمناسبة تحقيق إنتاج ٣٠ مليون طائر خلال العام، وتكريم رئيسها الدكتور عبدالله بن سعيد بن كدمان بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة، وذلك بفندق قصر أبها.

وفي التفاصيل، بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى كلمة الجمعية اللواء المهندس عبدالله بن عائض القحطاني، ثمن خلالها رعاية سمو الأمير منصور بن مقرن لاحتفال الجمعية، مشيداً بما حظيت به المنطقة من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة على مدار الأزمنة الماضية الذي يعتبر سر التطور والنهضة في منطقة عسير، مبيناً أن الجمعية تحتفل اليوم بتحقيق إنتاجية بلغت ٣٠ مليون طائر خلال العام، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى أن يصل الإنتاج إلى ٦٠ مليون طائر سنوياً خلال الأعوام القادمة.

وألقى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي كلمة أوضح خلالها أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي منذ تأسيسها قبل ٤٠ عاماً، وهي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي من خلال توفير منتجات زراعية وغذائية مستدامة ومغذية وبأسعار معقولة، مبيناً أن الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن هي إحدى استثماراتها، ومضيفاً أن الهيئة تجتهد في التزامها بتلك الرؤية من خلال سعيها الدؤوب إلى تحقيقها عن طريق الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى تنمية الموارد الزراعية والبشرية.

بعد ذلك، ألقى الشاعر سلطان بن شبيب الشهراني قصيدة شعرية نالت استحسان الجميع، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يحكي حياة المحتفى به رئيس الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور عبدالله بن كدمان، الذي قدم شكره خلال كلمة له بمناسبة هذا الاحتفاء لسمو أمير منطقة عسير، وسمو نائبه، وجميع العاملين في الجمعية، مؤكداً تقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الجمعية، وسعيه لكل ما يرفع قدرها.

وشاهد سمو نائب أمير منطقة عسير والحضور عرضاً مرئياً بعنوان "نحن جزء من رؤية وطن ٢٠٣٠".

عقب ذلك، شهد سمو نائب أمير منطقة عسير توقيع اتفاقيتين بين الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأخرى بين الجمعية والغرفة التجارية الصناعية بأبها.

وفي نهاية الحفل كرم سمو الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المحتفى به، وعدداً من الجهات الراعية والداعمة، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:29 PM

نائب أمير عسير يرعى احتفال الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمنطقة

بمناسبة تحقيق إنتاجية بلغت 30 مليون طائر خلال العام وتكريم رئيسها

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ظافر الشهري - عسير
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رعى الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، مساء اليوم الاثنين، احتفال الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير، بمناسبة تحقيق إنتاج ٣٠ مليون طائر خلال العام، وتكريم رئيسها الدكتور عبدالله بن سعيد بن كدمان بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة، وذلك بفندق قصر أبها.

وفي التفاصيل، بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى كلمة الجمعية اللواء المهندس عبدالله بن عائض القحطاني، ثمن خلالها رعاية سمو الأمير منصور بن مقرن لاحتفال الجمعية، مشيداً بما حظيت به المنطقة من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة على مدار الأزمنة الماضية الذي يعتبر سر التطور والنهضة في منطقة عسير، مبيناً أن الجمعية تحتفل اليوم بتحقيق إنتاجية بلغت ٣٠ مليون طائر خلال العام، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى أن يصل الإنتاج إلى ٦٠ مليون طائر سنوياً خلال الأعوام القادمة.

وألقى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي كلمة أوضح خلالها أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي منذ تأسيسها قبل ٤٠ عاماً، وهي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي من خلال توفير منتجات زراعية وغذائية مستدامة ومغذية وبأسعار معقولة، مبيناً أن الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن هي إحدى استثماراتها، ومضيفاً أن الهيئة تجتهد في التزامها بتلك الرؤية من خلال سعيها الدؤوب إلى تحقيقها عن طريق الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى تنمية الموارد الزراعية والبشرية.

بعد ذلك، ألقى الشاعر سلطان بن شبيب الشهراني قصيدة شعرية نالت استحسان الجميع، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يحكي حياة المحتفى به رئيس الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور عبدالله بن كدمان، الذي قدم شكره خلال كلمة له بمناسبة هذا الاحتفاء لسمو أمير منطقة عسير، وسمو نائبه، وجميع العاملين في الجمعية، مؤكداً تقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الجمعية، وسعيه لكل ما يرفع قدرها.

وشاهد سمو نائب أمير منطقة عسير والحضور عرضاً مرئياً بعنوان "نحن جزء من رؤية وطن ٢٠٣٠".

عقب ذلك، شهد سمو نائب أمير منطقة عسير توقيع اتفاقيتين بين الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأخرى بين الجمعية والغرفة التجارية الصناعية بأبها.

وفي نهاية الحفل كرم سمو الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المحتفى به، وعدداً من الجهات الراعية والداعمة، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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