نائب أمير نجران يتسلّم تقرير مشروع "وقف شهداء عاصفة الحزم"

تسلّم نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، تقريراً عن إنجازات جمعية "بيان" لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعلية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقرير عن مشروع "وقف شهداء عاصفة الحزم" بتكلفة ١٥ مليون ريال، والذي يتكوّن من أربع صالات تجارية وثماني وحدات سكنية، ومدرسة أهلية "روضة أطفال" إضافة إلى مقر الجمعية وجامع بمرافقه على مساحة 4500 متر مربع.

وخلال لقائه، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس جمعية "بيان" بالمشعلية الشيخ علي بن محمد الهمامي، يرافقه أعضاء الجمعية، نوّه الأمير "تركي" بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجمعيات الخيرية في كل مناطق المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه.

وأكد حرص القيادة على الاعتناء بالقرآن الكريم تلاوةً وحفظاً وتجويداً وتفسيراً، إضافة إلى طباعته وإيصاله لكل المسلمين في بقاع الأرض.

وفي نهاية اللقاء، أشاد الأمير تركي بن هذلول بالدور الريادي الذي تقدّمه جمعيات تحفيظ القرآن في المنطقة ومحافظاتها، مؤكداً أن على تلك الجمعيات والقائمين عليها واجباً عظيماً تجاه حفاظ القرآن الكريم ليكونوا قدوة فاعلة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم.

من جهته، أعرب الشيخ علي الهمامي ومرافقوه عن شكرهم لأمير المنطقة ونائبه على ما يقدمانه من دعم ومتابعة لأعمال الجمعية.