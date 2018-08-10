نائب أمير نجران يستقبل مدير فرع "التجارة" ويحثه على مضاعفة الجهود

استقبل نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز اليوم بمكتبه بديوان الإمارة، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة علي صالح آل قريشة الذي قدم له شرحاً عن سير العمل، إضافة إلى الجولات التي تقوم بها الفرق الميدانية.

وخلال اللقاء حثّ نائب أمير المنطقة مدير فرع الوزارة على مضاعفة الجهود والنهوض بأعمال الفرع في المنطقة ومحافظاتها لتحقيق تطلعات القيادة فيما يخدم الوطن والمواطن.