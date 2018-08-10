نائب أمير نجران يوجّه بمضاعفة جهود خدمة متضرري المقذوفات

الْتقى مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة بمناسبة تكليفه بإدارة الفرع

الْتقى نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مديرَ فرع وزارة المالية بالمنطقة، علي بن حسن آل فاضل، بمناسبة تكليفه بإدارة الفرع.

وحث نائب أمير المنطقة، مديرَ فرع وزارة المالية على مضاعفة الجهود في سبيل خدمة المواطن، ورفع المعاناة عمن تَضَرّرت منازلهم وممتلكاتهم من سقوط بعض المقذوفات، وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه -حفظهما الله- فيما يخدم المواطن ويؤمّن له سبل العيش الكريم.

وعبّر "آل فاضل"، عن شكره لأمير المنطقة، ونائبه على التوجيهات الكريمة التي ترمي إلى خدمة الوطن والمواطن.