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نائب الملك يبحث الفرص الاقتصادية المشتركة مع وزير النفط العراقي

ناقشا فتح المنافذ البرية وتسيير رحلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري

استعرض نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي خلال لقائهما مساء اليوم في جدة العلاقات الثنائية، خاصة الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام، والطاقة بشكل خاص، بما في ذلك فتح المنافذ البرية، وتسيير رحلات مباشرة، وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي.

ونقل وزير النفط العراقي تحيات القيادة والشعب العراقي لخادم الحرمين الشريفين ونائبه ـ حفظهما الله ـ، وتمنيات الحكومة العراقية للمملكة مزيدًا من التقدم والازدهار. فيما حمله سموه تحيات القيادة السعودية للحكومة والشعب العراقي، مؤكدًا حرص حكومة السعودية على استقرار العراق، وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها في المجالات كافة بما يعود بالمصلحة على شعبَي البلدَين.

كما تطرق النقاش للتعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية، وتأكيد التزام الدولتَين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق.

حضر اللقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وعدد من المسؤولين بوزارة النفط العراقية.

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نائب الملك يبحث الفرص الاقتصادية المشتركة مع وزير النفط العراقي
سبق

استعرض نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي خلال لقائهما مساء اليوم في جدة العلاقات الثنائية، خاصة الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام، والطاقة بشكل خاص، بما في ذلك فتح المنافذ البرية، وتسيير رحلات مباشرة، وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي.

ونقل وزير النفط العراقي تحيات القيادة والشعب العراقي لخادم الحرمين الشريفين ونائبه ـ حفظهما الله ـ، وتمنيات الحكومة العراقية للمملكة مزيدًا من التقدم والازدهار. فيما حمله سموه تحيات القيادة السعودية للحكومة والشعب العراقي، مؤكدًا حرص حكومة السعودية على استقرار العراق، وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها في المجالات كافة بما يعود بالمصلحة على شعبَي البلدَين.

كما تطرق النقاش للتعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية، وتأكيد التزام الدولتَين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق.

حضر اللقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وعدد من المسؤولين بوزارة النفط العراقية.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
12:30 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
02:12 PM

نائب الملك يبحث الفرص الاقتصادية المشتركة مع وزير النفط العراقي

ناقشا فتح المنافذ البرية وتسيير رحلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استعرض نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي خلال لقائهما مساء اليوم في جدة العلاقات الثنائية، خاصة الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام، والطاقة بشكل خاص، بما في ذلك فتح المنافذ البرية، وتسيير رحلات مباشرة، وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي.

ونقل وزير النفط العراقي تحيات القيادة والشعب العراقي لخادم الحرمين الشريفين ونائبه ـ حفظهما الله ـ، وتمنيات الحكومة العراقية للمملكة مزيدًا من التقدم والازدهار. فيما حمله سموه تحيات القيادة السعودية للحكومة والشعب العراقي، مؤكدًا حرص حكومة السعودية على استقرار العراق، وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها في المجالات كافة بما يعود بالمصلحة على شعبَي البلدَين.

كما تطرق النقاش للتعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية، وتأكيد التزام الدولتَين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق.

حضر اللقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وعدد من المسؤولين بوزارة النفط العراقية.

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