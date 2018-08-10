نائب خادم الحرمين يوجه بدعم الجمعيات الخيرية في الرياض بمبلغ 23 مليون ريال

من حسابه الخاص ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان الخيري

بتوجيه من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تلقت الجمعيات الخيرية في منطقة الرياض دعماً بمبلغ ( 23 ) مليون ريال من حسابه الخاص، وذلك ضمن مشروع "دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة".

وقد نُفذ المشروع الخيري إيماناً من سموه بأهمية دور الجمعيات الخيرية في بناء وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته، عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي.

وقد أوفى الدعم الخيري من نائب خادم الحرمين الشريفين بمتطلبات ( 11680 ) مستفيدا ومستفيدة من خلال 14 جمعية خيرية في منطقة الرياض شملت سبع فئات من رعاية الأيتام وذوي الإعاقة ومرضى السرطان ومتلازمة داون والأرامل والمطلقات والشباب والفتيات المقبلين على الزواج والأسر المتعففة والمحتاجة.

ووفقاً لتوجيه سموه نفذ المكتب الخاص لسمو ولي العهد مشروع "دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية" بما يحقق أعلى كفاءة، وتطبيق أفضل المعايير، ويضمن تحقيق النتائج المرجوة، وتعظيم المنفعة، من تخصيص هذا المبلغ السخي للجمعيات الخيرية، حيث تمت مناقشة وتحديد البرامج المدعومة، لكل جمعية والاتفاق على أعداد المستفيدين والتكلفة المادية لكل برنامج وفقاً لأهداف وبرامج كل جمعية.