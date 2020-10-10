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نائب وزير التعليم: ساعة النشاط خيار استراتيجي تُحقِّق من خلاله المدرسة بناء الشخصية المتكاملة للطلبة

طالب المعلمين بتحقيق أهداف مشروعاتها وبرامجها

طالب نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المعلمين والمعلمات وجميع المعنيين بتنفيذ ساعة النشاط غير الصفي في المدارس ببذل المزيد من العناية والدعم وتسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية بما يحقق أهداف مشروعات وبرامج النشاط بكفاءة. مؤكداً في كلمته التي استهل بها الدليل التنظيمي لحصة النشاط في مدارس التعليم للعام الدراسي 1438/1439 الذي أصدرته وزارة التعليم "الأنشطة غير الصفية أصبحت خياراً إستراتيجياً تحقق من خلاله المدرسة بناء الشخصية المتكاملة للطلبة، وتزودهم من خلالها بالمعارف والمهارات التي تعينهم على الوقوف بثبات واقتدار أمام التحديات المحيطة من كل جانب، والتعامل الإيجابي مع أنفسهم أولاً ثم مع أسرهم ومجتمعهم ووطنهم ثانياً".

ويهدف الدليل التنظيمي لساعة النشاط الإضافية ‏الذي غرد به حساب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عبر حسابه في تويتر إلى تحديد مجالات النشاط وفق مكونات الشخصية وتوضيح آلية بناء الخطة العامة للنشاط، تحديد ضوابط بناء وتنفيذ الأنشطة، تنظيم تنفيذ حصة النشاط داخل المدرسة، وتمنى العيسى للمعلمين والطلاب التوفيق والمتعة والفائدة.

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نائب وزير التعليم: ساعة النشاط خيار استراتيجي تُحقِّق من خلاله المدرسة بناء الشخصية المتكاملة للطلبة
سبق

طالب نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المعلمين والمعلمات وجميع المعنيين بتنفيذ ساعة النشاط غير الصفي في المدارس ببذل المزيد من العناية والدعم وتسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية بما يحقق أهداف مشروعات وبرامج النشاط بكفاءة. مؤكداً في كلمته التي استهل بها الدليل التنظيمي لحصة النشاط في مدارس التعليم للعام الدراسي 1438/1439 الذي أصدرته وزارة التعليم "الأنشطة غير الصفية أصبحت خياراً إستراتيجياً تحقق من خلاله المدرسة بناء الشخصية المتكاملة للطلبة، وتزودهم من خلالها بالمعارف والمهارات التي تعينهم على الوقوف بثبات واقتدار أمام التحديات المحيطة من كل جانب، والتعامل الإيجابي مع أنفسهم أولاً ثم مع أسرهم ومجتمعهم ووطنهم ثانياً".

ويهدف الدليل التنظيمي لساعة النشاط الإضافية ‏الذي غرد به حساب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عبر حسابه في تويتر إلى تحديد مجالات النشاط وفق مكونات الشخصية وتوضيح آلية بناء الخطة العامة للنشاط، تحديد ضوابط بناء وتنفيذ الأنشطة، تنظيم تنفيذ حصة النشاط داخل المدرسة، وتمنى العيسى للمعلمين والطلاب التوفيق والمتعة والفائدة.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
10:29 PM

نائب وزير التعليم: ساعة النشاط خيار استراتيجي تُحقِّق من خلاله المدرسة بناء الشخصية المتكاملة للطلبة

طالب المعلمين بتحقيق أهداف مشروعاتها وبرامجها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
27
20,899

طالب نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المعلمين والمعلمات وجميع المعنيين بتنفيذ ساعة النشاط غير الصفي في المدارس ببذل المزيد من العناية والدعم وتسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية بما يحقق أهداف مشروعات وبرامج النشاط بكفاءة. مؤكداً في كلمته التي استهل بها الدليل التنظيمي لحصة النشاط في مدارس التعليم للعام الدراسي 1438/1439 الذي أصدرته وزارة التعليم "الأنشطة غير الصفية أصبحت خياراً إستراتيجياً تحقق من خلاله المدرسة بناء الشخصية المتكاملة للطلبة، وتزودهم من خلالها بالمعارف والمهارات التي تعينهم على الوقوف بثبات واقتدار أمام التحديات المحيطة من كل جانب، والتعامل الإيجابي مع أنفسهم أولاً ثم مع أسرهم ومجتمعهم ووطنهم ثانياً".

ويهدف الدليل التنظيمي لساعة النشاط الإضافية ‏الذي غرد به حساب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عبر حسابه في تويتر إلى تحديد مجالات النشاط وفق مكونات الشخصية وتوضيح آلية بناء الخطة العامة للنشاط، تحديد ضوابط بناء وتنفيذ الأنشطة، تنظيم تنفيذ حصة النشاط داخل المدرسة، وتمنى العيسى للمعلمين والطلاب التوفيق والمتعة والفائدة.

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