النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

نائب وزير الشؤون الإسلامية يزور "جامع الوالدين" في تبوك

وقف على منشآته وملحقاته ومرافقه وتجوَّل في أرجائه من الداخل

زار نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، اليوم "جامع الوالدين" بمنطقة تبوك خلال زيارته الحالية للمنطقة.
 
وفي بداية زيارته الجامع الذي يُعد مَعلمًا رئيسًا من معالم منطقة تبوك وقف الوزير على منشآت الجامع وملحقاته ومرافقه من الخارج، قبل أن يتجول في أرجائه من الداخل.
 
وأشاد السديري بجهود الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمير منطقة تبوك، الذي شيَّد الجامع على نفقته الخاصة، مؤكدًا أن ذلك العطاء ليس مستغربًا على ولاة أمرنا الذين نذروا أنفسهم لخدمة بيوت الله ـــ عز وجل ـــ بل تشرفوا بذلك، سائلاً الله تعالى أن يجعله في موازين حسناته.
 
رافق الوزير خلال الزيارة مدير مكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية عبد الله بن مدلج المدلج، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك محمد بن عبد الحميد السميري، ولفيف من المسؤولين بالشؤون الإسلامية.
 
ويُعد "جامع الوالدين" الذي تم بناؤه في مدينة تبوك على نفقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، برًّا بوالديه، أنموذجًا فريدًا في التصميم والبناء، ولاسيما مع تميُّز تصميم مآذنه الست ذات الارتفاع البالغ 46 مترًا، وقبته الرئيسة التي يصل قطرها إلى 25 مترًا بوصفها واحدة من كبرى القبب، الفريدة عن بقية الجوامع والمساجد بتبوك والسعودية، فضلاً عن تجهيزه ليكون منارة دينية حضارية.
 
ويتسع الجامع لأكثر من 15 ألف مُصَلٍّ داخل أروقته وخارجها، خُصص منها قسم للنساء يتسع لـ(3000) مصلية. ويقع جامع الوالدين على مساحة إجمالية تصل إلى 125 ألف متر مربع. وتحيط بالجامع ساحات خارجية مرصوفة ومكسوة بالمسطحات الخضراء، تقدر مساحتها بأكثر من 30 ألف متر مربع، إضافة إلى 300 نخلة وأكثر من 1500 شجرة متنوعة، كما صُممت مواقف تتسع لأكثر من 5000 سيارة، مع وجود مصعد كهربائي، ومبنى سكني خاص للإمام والمؤذن، تصل مساحته إلى 1300 متر مربع.
 
ورُوعي في تصميم الجامع متطلبات واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فجُهز بشاشات عرض حديثة، تتيح لرواد الجامع من هذه الفئة الاستفادة من المحاضرات والدروس والندوات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. كما يضم جامع الوالدين مكتبتين علميتين، إحداهما للرجال، والأخرى للنساء، وغرفة خدمات لإدارة أنشطة الجامع.
 
يُشار إلى أن أمير منطقة تبوك ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، افتتح الجامع في شهر ربيع الآخر من عام 1435هـ.
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب وزير الشؤون الإسلامية يزور "جامع الوالدين" في تبوك
سبق

زار نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، اليوم "جامع الوالدين" بمنطقة تبوك خلال زيارته الحالية للمنطقة.
 
وفي بداية زيارته الجامع الذي يُعد مَعلمًا رئيسًا من معالم منطقة تبوك وقف الوزير على منشآت الجامع وملحقاته ومرافقه من الخارج، قبل أن يتجول في أرجائه من الداخل.
 
وأشاد السديري بجهود الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمير منطقة تبوك، الذي شيَّد الجامع على نفقته الخاصة، مؤكدًا أن ذلك العطاء ليس مستغربًا على ولاة أمرنا الذين نذروا أنفسهم لخدمة بيوت الله ـــ عز وجل ـــ بل تشرفوا بذلك، سائلاً الله تعالى أن يجعله في موازين حسناته.
 
رافق الوزير خلال الزيارة مدير مكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية عبد الله بن مدلج المدلج، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك محمد بن عبد الحميد السميري، ولفيف من المسؤولين بالشؤون الإسلامية.
 
ويُعد "جامع الوالدين" الذي تم بناؤه في مدينة تبوك على نفقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، برًّا بوالديه، أنموذجًا فريدًا في التصميم والبناء، ولاسيما مع تميُّز تصميم مآذنه الست ذات الارتفاع البالغ 46 مترًا، وقبته الرئيسة التي يصل قطرها إلى 25 مترًا بوصفها واحدة من كبرى القبب، الفريدة عن بقية الجوامع والمساجد بتبوك والسعودية، فضلاً عن تجهيزه ليكون منارة دينية حضارية.
 
ويتسع الجامع لأكثر من 15 ألف مُصَلٍّ داخل أروقته وخارجها، خُصص منها قسم للنساء يتسع لـ(3000) مصلية. ويقع جامع الوالدين على مساحة إجمالية تصل إلى 125 ألف متر مربع. وتحيط بالجامع ساحات خارجية مرصوفة ومكسوة بالمسطحات الخضراء، تقدر مساحتها بأكثر من 30 ألف متر مربع، إضافة إلى 300 نخلة وأكثر من 1500 شجرة متنوعة، كما صُممت مواقف تتسع لأكثر من 5000 سيارة، مع وجود مصعد كهربائي، ومبنى سكني خاص للإمام والمؤذن، تصل مساحته إلى 1300 متر مربع.
 
ورُوعي في تصميم الجامع متطلبات واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فجُهز بشاشات عرض حديثة، تتيح لرواد الجامع من هذه الفئة الاستفادة من المحاضرات والدروس والندوات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. كما يضم جامع الوالدين مكتبتين علميتين، إحداهما للرجال، والأخرى للنساء، وغرفة خدمات لإدارة أنشطة الجامع.
 
يُشار إلى أن أمير منطقة تبوك ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، افتتح الجامع في شهر ربيع الآخر من عام 1435هـ.
 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
08:45 PM
وقف على منشآته وملحقاته ومرافقه وتجوَّل في أرجائه من الداخل

نائب وزير الشؤون الإسلامية يزور "جامع الوالدين" في تبوك

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
922

زار نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، اليوم "جامع الوالدين" بمنطقة تبوك خلال زيارته الحالية للمنطقة.
 
وفي بداية زيارته الجامع الذي يُعد مَعلمًا رئيسًا من معالم منطقة تبوك وقف الوزير على منشآت الجامع وملحقاته ومرافقه من الخارج، قبل أن يتجول في أرجائه من الداخل.
 
وأشاد السديري بجهود الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمير منطقة تبوك، الذي شيَّد الجامع على نفقته الخاصة، مؤكدًا أن ذلك العطاء ليس مستغربًا على ولاة أمرنا الذين نذروا أنفسهم لخدمة بيوت الله ـــ عز وجل ـــ بل تشرفوا بذلك، سائلاً الله تعالى أن يجعله في موازين حسناته.
 
رافق الوزير خلال الزيارة مدير مكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية عبد الله بن مدلج المدلج، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك محمد بن عبد الحميد السميري، ولفيف من المسؤولين بالشؤون الإسلامية.
 
ويُعد "جامع الوالدين" الذي تم بناؤه في مدينة تبوك على نفقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، برًّا بوالديه، أنموذجًا فريدًا في التصميم والبناء، ولاسيما مع تميُّز تصميم مآذنه الست ذات الارتفاع البالغ 46 مترًا، وقبته الرئيسة التي يصل قطرها إلى 25 مترًا بوصفها واحدة من كبرى القبب، الفريدة عن بقية الجوامع والمساجد بتبوك والسعودية، فضلاً عن تجهيزه ليكون منارة دينية حضارية.
 
ويتسع الجامع لأكثر من 15 ألف مُصَلٍّ داخل أروقته وخارجها، خُصص منها قسم للنساء يتسع لـ(3000) مصلية. ويقع جامع الوالدين على مساحة إجمالية تصل إلى 125 ألف متر مربع. وتحيط بالجامع ساحات خارجية مرصوفة ومكسوة بالمسطحات الخضراء، تقدر مساحتها بأكثر من 30 ألف متر مربع، إضافة إلى 300 نخلة وأكثر من 1500 شجرة متنوعة، كما صُممت مواقف تتسع لأكثر من 5000 سيارة، مع وجود مصعد كهربائي، ومبنى سكني خاص للإمام والمؤذن، تصل مساحته إلى 1300 متر مربع.
 
ورُوعي في تصميم الجامع متطلبات واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فجُهز بشاشات عرض حديثة، تتيح لرواد الجامع من هذه الفئة الاستفادة من المحاضرات والدروس والندوات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. كما يضم جامع الوالدين مكتبتين علميتين، إحداهما للرجال، والأخرى للنساء، وغرفة خدمات لإدارة أنشطة الجامع.
 
يُشار إلى أن أمير منطقة تبوك ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، افتتح الجامع في شهر ربيع الآخر من عام 1435هـ.
 

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,257
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,250

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة