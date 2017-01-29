نعى الفنان ناصر القصبي بمشاعر الفقد والحزن والده الذي وافته المنية صباح اليوم بالرياض.
وكتب القصبي مغردا عبر حسابه بتويتر : "الحمد لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ ، توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان".
وقد واسى عبدالرحمن الراشد القصبي، حيث قال عبر تويتر: تغمده الله برحمته وصبركم على فقده.
فيما أضاف نجيب الزامل في تغريدة: "رحم الله أبا عثمان وغفر له ورفعه لمقام الأبرار الصالحين بفردوسه الأعلى، وما مات من ترك أبناءً صالحين يعملون من أجله".
وأردف الممثل عبدالإله السناني : أحسن الله عزاكم وعظم أجركم أخي أبا راكان وغفر ربي لوالدكم وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ناصر القصبي ناعياً والده: رحمة الله على روحك يا "أبو عثمان"
نعى الفنان ناصر القصبي بمشاعر الفقد والحزن والده الذي وافته المنية صباح اليوم بالرياض.
وكتب القصبي مغردا عبر حسابه بتويتر : "الحمد لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ ، توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان".
وقد واسى عبدالرحمن الراشد القصبي، حيث قال عبر تويتر: تغمده الله برحمته وصبركم على فقده.
فيما أضاف نجيب الزامل في تغريدة: "رحم الله أبا عثمان وغفر له ورفعه لمقام الأبرار الصالحين بفردوسه الأعلى، وما مات من ترك أبناءً صالحين يعملون من أجله".
وأردف الممثل عبدالإله السناني : أحسن الله عزاكم وعظم أجركم أخي أبا راكان وغفر ربي لوالدكم وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعى الفنان ناصر القصبي بمشاعر الفقد والحزن والده الذي وافته المنية صباح اليوم بالرياض.
ناصر القصبي ناعياً والده: رحمة الله على روحك يا "أبو عثمان"
نعى الفنان ناصر القصبي بمشاعر الفقد والحزن والده الذي وافته المنية صباح اليوم بالرياض.
وكتب القصبي مغردا عبر حسابه بتويتر : "الحمد لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ ، توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان".
وقد واسى عبدالرحمن الراشد القصبي، حيث قال عبر تويتر: تغمده الله برحمته وصبركم على فقده.
فيما أضاف نجيب الزامل في تغريدة: "رحم الله أبا عثمان وغفر له ورفعه لمقام الأبرار الصالحين بفردوسه الأعلى، وما مات من ترك أبناءً صالحين يعملون من أجله".
وأردف الممثل عبدالإله السناني : أحسن الله عزاكم وعظم أجركم أخي أبا راكان وغفر ربي لوالدكم وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.