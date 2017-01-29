ناصر القصبي ناعياً والده: رحمة الله على روحك يا "أبو عثمان"

نعى الفنان ناصر القصبي بمشاعر الفقد والحزن والده الذي وافته المنية صباح اليوم بالرياض.



‏وكتب القصبي مغردا عبر حسابه بتويتر : "الحمد لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ ، ‏توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان".



وقد واسى عبدالرحمن الراشد القصبي، حيث قال عبر تويتر: ‏‪تغمده الله برحمته وصبركم على فقده.



فيما أضاف نجيب الزامل ‏في تغريدة: "رحم الله أبا عثمان وغفر له ورفعه لمقام الأبرار الصالحين بفردوسه الأعلى، وما مات من ترك أبناءً صالحين يعملون من أجله".



و‏أردف الممثل عبدالإله السناني : أحسن الله عزاكم وعظم أجركم أخي أبا راكان وغفر ربي لوالدكم وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.