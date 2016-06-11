تُواصل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات -ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"- بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ تنفيذ برنامج "نبراس الخير"، في جامعين من أكبر جوامع منطقة جازان؛ بغرض توعية المواطنين والمقيمين رجالاً ونساءً. وتخللت البرنامج -خلال الأيام الماضية- مسابقات للحضور مع تزايد كثافة الحضور يوماً بعد الآخر؛ حيث يتم توزيع جوائز عبارة عن ثلاث جولات يومياً بعد صلاة التراويح في جامع أحمد منور بمحافظة صبيا وجامع الأميرة صيتة بمدينة جيزان. ويهدف برنامج "نبراس الخير" إلى تعزيز القيم، وتقوية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع، ووقايتهم من الوقوع في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تفعيل دور المساجد في تثقيف المجتمع بأضرار المخدرات، وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتقوية الجوانب الدينية في نفوس النشء والشباب والفتيات، وبيان أخطار المواد المخدرة، والتحذير من تعاطيها. وينفّذ البرنامج من خلال كلمات توعوية ومسابقات ثقافية، تتناول آثار تعاطي المخدرات النفسية والاجتماعية والأمنية، بمفهومها الشامل الديني والوطني والاجتماعي، وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية لدى المسلم، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم التركيز على إبراز دور مشروع "نبراس" في رفع الوعي المجتمعي والوقاية من المخدرات، وأهمية التواصل مع الرقم (1955) المعنيّ بالاستشارات وتقديم العلاج وإعادة التأهيل بشكل سري.

"نبراس الخير" يواصل برامجه التوعوية في جامعين بجازان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-06-09 تُواصل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات -ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"- بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ تنفيذ برنامج "نبراس الخير"، في جامعين من أكبر جوامع منطقة جازان؛ بغرض توعية المواطنين والمقيمين رجالاً ونساءً.



وتخللت البرنامج -خلال الأيام الماضية- مسابقات للحضور مع تزايد كثافة الحضور يوماً بعد الآخر؛ حيث يتم توزيع جوائز عبارة عن ثلاث جولات يومياً بعد صلاة التراويح في جامع أحمد منور بمحافظة صبيا وجامع الأميرة صيتة بمدينة جيزان.



ويهدف برنامج "نبراس الخير" إلى تعزيز القيم، وتقوية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع، ووقايتهم من الوقوع في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تفعيل دور المساجد في تثقيف المجتمع بأضرار المخدرات، وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتقوية الجوانب الدينية في نفوس النشء والشباب والفتيات، وبيان أخطار المواد المخدرة، والتحذير من تعاطيها.



وينفّذ البرنامج من خلال كلمات توعوية ومسابقات ثقافية، تتناول آثار تعاطي المخدرات النفسية والاجتماعية والأمنية، بمفهومها الشامل الديني والوطني والاجتماعي، وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية لدى المسلم، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.



ويتم التركيز على إبراز دور مشروع "نبراس" في رفع الوعي المجتمعي والوقاية من المخدرات، وأهمية التواصل مع الرقم (1955) المعنيّ بالاستشارات وتقديم العلاج وإعادة التأهيل بشكل سري.



09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438 03:41 PM

"نبراس الخير" يواصل برامجه التوعوية في جامعين بجازان يهدف لتعزيز القيم وتقوية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع





A A A





1 مشاركة

تُواصل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات -ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"- بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ تنفيذ برنامج "نبراس الخير"، في جامعين من أكبر جوامع منطقة جازان؛ بغرض توعية المواطنين والمقيمين رجالاً ونساءً.



وتخللت البرنامج -خلال الأيام الماضية- مسابقات للحضور مع تزايد كثافة الحضور يوماً بعد الآخر؛ حيث يتم توزيع جوائز عبارة عن ثلاث جولات يومياً بعد صلاة التراويح في جامع أحمد منور بمحافظة صبيا وجامع الأميرة صيتة بمدينة جيزان.



ويهدف برنامج "نبراس الخير" إلى تعزيز القيم، وتقوية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع، ووقايتهم من الوقوع في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تفعيل دور المساجد في تثقيف المجتمع بأضرار المخدرات، وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتقوية الجوانب الدينية في نفوس النشء والشباب والفتيات، وبيان أخطار المواد المخدرة، والتحذير من تعاطيها.



وينفّذ البرنامج من خلال كلمات توعوية ومسابقات ثقافية، تتناول آثار تعاطي المخدرات النفسية والاجتماعية والأمنية، بمفهومها الشامل الديني والوطني والاجتماعي، وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية لدى المسلم، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.



ويتم التركيز على إبراز دور مشروع "نبراس" في رفع الوعي المجتمعي والوقاية من المخدرات، وأهمية التواصل مع الرقم (1955) المعنيّ بالاستشارات وتقديم العلاج وإعادة التأهيل بشكل سري.

