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"نبراس" يعقد البرنامج التثقيفي "ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها"

يستمر ليومين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط وبحضور أكثر من 40 مشاركاً

بدأت فعاليات البرنامج التثقيفي "ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها"، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلةً في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الاقتصاد والتخطيط "وكالة الدعم المشتركة"؛ وذلك بمقر الوزارة ببرج تمكين.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر يوميْ الأربعاء والخميس 17- 18/ 11/ 1438هـ، من الساعة 10ص- 12م عدة جلسات؛ حيث خُصص يوم الأربعاء للرجال ويوم الخميس للنساء، ويشتمل على ثلاث جلسات: الأولى بعنوان "ظاهرة المخدرات ومرض الإدمان"؛ فيما تتناول الجلسة الثانية "الوقاية الأسرية والتعامل مع المراهق"؛ فيما خصصت الجلسة الثالثة لخطوات الإرشاد والعلاج 1955.

وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبدالإله بن محمد الشريف، أن المشروع الوطني "نبراس" يسعى من خلال هذه الفعاليات والبرامج التوعوية والوقائية إلى نشر الوعي وتبصير المجتمع بأضرار المخدرات، وتوفير برامج الوقاية التي تهتم ببناء الأشخاص القدوات من الجنسين الذين يُسهمون بوعيهم وبصيرتهم في حماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وذلك انطلاقاً من أهمية بناء ثقافة المواطن وتنمية مهاراته الحياتية ومعالجة مشكلاته، وقد تم تصميم مجموعة من البرامج الوقائية التي يمكن تطبيقها في مختلف البيئات في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضِمن البرامج التوعوية والتثقيفية لمشروع نبراس، في إطار الجهود المخلصة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للحد من مكافحة المخدرات والقضاء عليها، وما تقوم به في ذات الوقت من برامج وقائية محصنة للأجيال المقبلة.

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"نبراس" يعقد البرنامج التثقيفي "ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها"
سبق

بدأت فعاليات البرنامج التثقيفي "ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها"، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلةً في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الاقتصاد والتخطيط "وكالة الدعم المشتركة"؛ وذلك بمقر الوزارة ببرج تمكين.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر يوميْ الأربعاء والخميس 17- 18/ 11/ 1438هـ، من الساعة 10ص- 12م عدة جلسات؛ حيث خُصص يوم الأربعاء للرجال ويوم الخميس للنساء، ويشتمل على ثلاث جلسات: الأولى بعنوان "ظاهرة المخدرات ومرض الإدمان"؛ فيما تتناول الجلسة الثانية "الوقاية الأسرية والتعامل مع المراهق"؛ فيما خصصت الجلسة الثالثة لخطوات الإرشاد والعلاج 1955.

وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبدالإله بن محمد الشريف، أن المشروع الوطني "نبراس" يسعى من خلال هذه الفعاليات والبرامج التوعوية والوقائية إلى نشر الوعي وتبصير المجتمع بأضرار المخدرات، وتوفير برامج الوقاية التي تهتم ببناء الأشخاص القدوات من الجنسين الذين يُسهمون بوعيهم وبصيرتهم في حماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وذلك انطلاقاً من أهمية بناء ثقافة المواطن وتنمية مهاراته الحياتية ومعالجة مشكلاته، وقد تم تصميم مجموعة من البرامج الوقائية التي يمكن تطبيقها في مختلف البيئات في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضِمن البرامج التوعوية والتثقيفية لمشروع نبراس، في إطار الجهود المخلصة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للحد من مكافحة المخدرات والقضاء عليها، وما تقوم به في ذات الوقت من برامج وقائية محصنة للأجيال المقبلة.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
03:07 PM

"نبراس" يعقد البرنامج التثقيفي "ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها"

يستمر ليومين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط وبحضور أكثر من 40 مشاركاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت فعاليات البرنامج التثقيفي "ظاهرة المخدرات وسبل الوقاية منها"، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلةً في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الاقتصاد والتخطيط "وكالة الدعم المشتركة"؛ وذلك بمقر الوزارة ببرج تمكين.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر يوميْ الأربعاء والخميس 17- 18/ 11/ 1438هـ، من الساعة 10ص- 12م عدة جلسات؛ حيث خُصص يوم الأربعاء للرجال ويوم الخميس للنساء، ويشتمل على ثلاث جلسات: الأولى بعنوان "ظاهرة المخدرات ومرض الإدمان"؛ فيما تتناول الجلسة الثانية "الوقاية الأسرية والتعامل مع المراهق"؛ فيما خصصت الجلسة الثالثة لخطوات الإرشاد والعلاج 1955.

وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبدالإله بن محمد الشريف، أن المشروع الوطني "نبراس" يسعى من خلال هذه الفعاليات والبرامج التوعوية والوقائية إلى نشر الوعي وتبصير المجتمع بأضرار المخدرات، وتوفير برامج الوقاية التي تهتم ببناء الأشخاص القدوات من الجنسين الذين يُسهمون بوعيهم وبصيرتهم في حماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وذلك انطلاقاً من أهمية بناء ثقافة المواطن وتنمية مهاراته الحياتية ومعالجة مشكلاته، وقد تم تصميم مجموعة من البرامج الوقائية التي يمكن تطبيقها في مختلف البيئات في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضِمن البرامج التوعوية والتثقيفية لمشروع نبراس، في إطار الجهود المخلصة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للحد من مكافحة المخدرات والقضاء عليها، وما تقوم به في ذات الوقت من برامج وقائية محصنة للأجيال المقبلة.

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