نجاح أول عملية قسطرة قلب علاجية بمستشفى الملك فهد في الباحة

بعد استكمال تجهيز المركز بأحدث الأجهزة الطبية ودعمه بالكادر المميز

نجح فريق طبي متخصص بمركز أمراض وجراحة القلب في، في إجراء أول عملية قسطرة قلب علاجية لمريض، وذلك بعد استكمال تجهيز المركز بأحدث الأجهزة الطبية، ودعمه بالكادر الطبي المميز، حيث تم ذلك في غضون ثلاثة أشهر.

وقالت "الصحة" في الباحة: تمكّن المركز، بفضل من الله، من إجراء عمليات تشخيصية وعلاجية، وتركيب دعامات طبية لعدد من المرضى وفق أحدث ما وصل إليه الطب الحديث في مجال أمراض القلب وجراحات القلب".

يُذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب يأتي ضمن منظومة مستشفى الملك فهد بالباحة الذي يضمّ معملاً دقيقاً مجهزاً بأحدث الأجهزة العالمية في مجال القسطرة.

وفي ذات السياق، قامت "الصحة" بإرسال طاقم تمريضي متكامل؛ لتدريبهم في مراكز القلب بجدة والرياض، كما تم استقطاب استشاريين بخبرات عالية في مجال عمليات قسطرة القلب والتشخيصية والعلاجية وعمليات القلب المفتوح.

ويضم المركز 40 سريراً وغرفتين للعمليات مجهزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات للقسطرة التشخيصية والعلاجات، وتسعى "الصحة" لرفع السعة السريرية إلى أكثر من 60 سريراً، وذلك ضمن الخطة التطويرية الشاملة لمركز وجراحة القلب بالباحة.