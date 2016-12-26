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نجاح أول عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين لستيني في جازان

جرت في المركز الاستشاري لمدينة الملك فيصل الطبية

 نجحت "الصحة" في جازان في إجراء أول عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين لمريض ستيني في المركز الاستشاري التابع لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية.

وأوضحت "الصحة"  أن المريض الستيني تم تنويمه بمستشفى الأمير محمد بن ناصر إثر ذبحة صدرية أمامية حادة، وتم تشخيص حالته بانسداد المنبع الرئيسي الأيسر للشرايين التاجية، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين، وتم توصيل ثلاثة شرايين للقلب بنجاح، ونقل المريض إلى العناية المركزة وهو بحالة مستقرة ولله الحمد.

يذكر أن المركز الاستشاري التابع لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية تم تدشينه مؤخراً بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في منطقة جازان بموجب اتفاقية تعاون مشترك بين "الصحة" في جازان والمدينة الطبية.

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نجاح أول عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين لستيني في جازان
سبق

 نجحت "الصحة" في جازان في إجراء أول عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين لمريض ستيني في المركز الاستشاري التابع لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية.

وأوضحت "الصحة"  أن المريض الستيني تم تنويمه بمستشفى الأمير محمد بن ناصر إثر ذبحة صدرية أمامية حادة، وتم تشخيص حالته بانسداد المنبع الرئيسي الأيسر للشرايين التاجية، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين، وتم توصيل ثلاثة شرايين للقلب بنجاح، ونقل المريض إلى العناية المركزة وهو بحالة مستقرة ولله الحمد.

يذكر أن المركز الاستشاري التابع لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية تم تدشينه مؤخراً بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في منطقة جازان بموجب اتفاقية تعاون مشترك بين "الصحة" في جازان والمدينة الطبية.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
02:55 PM
جرت في المركز الاستشاري لمدينة الملك فيصل الطبية

نجاح أول عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين لستيني في جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 نجحت "الصحة" في جازان في إجراء أول عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين لمريض ستيني في المركز الاستشاري التابع لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية.

وأوضحت "الصحة"  أن المريض الستيني تم تنويمه بمستشفى الأمير محمد بن ناصر إثر ذبحة صدرية أمامية حادة، وتم تشخيص حالته بانسداد المنبع الرئيسي الأيسر للشرايين التاجية، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح لترقيع الشرايين، وتم توصيل ثلاثة شرايين للقلب بنجاح، ونقل المريض إلى العناية المركزة وهو بحالة مستقرة ولله الحمد.

يذكر أن المركز الاستشاري التابع لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية تم تدشينه مؤخراً بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في منطقة جازان بموجب اتفاقية تعاون مشترك بين "الصحة" في جازان والمدينة الطبية.

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