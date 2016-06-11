نجاح خطة إدارة الحشود بالحرم في الجمعة الثانية من رمضان

امتلأت أروقته وأدواره وبدرومه وسطوحه وساحاته بالمصلين

نجح رجال الأمن في تنفيذ خطة الجمعة الثانية في شهر رمضان المبارك مع تطبيق الخطة ميدانياً من خلال انتشار ضباط وأفراد رجال الأمن ومشاركة الجهات المعنية منذ وقت مبكر لإدارة حركة الحشود البشرية داخل أروقة وأدوار المسجد الحرام والأبواب والساحات المحيطة، وتم توجيه المصلين الذين تدفقوا على المسجد الحرام منذ الساعات المبكرة.



وأدت جموع المصلين، صلاةَ الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الحرام، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي وفّرتها أجهزة الدولة المختلفة المعنية؛ حيث قامت تلك الجهات بتنفيذ خططها التي أعدتها وفق ما هو مرسوم لها، وسخّرت جميع إمكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية لتقديم هذه الخدمة بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.



وقد امتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام وبدرومه وسطوحه وساحاته بالمصلين، الذين توافدوا إليه منذ الصباح الباكر، وامتدت صفوف المصلين إلى الطرق والساحات والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام.



وامتلأ المسجد الحرام بالمصلين مروراً بالدور الأرضي، وعند اكتمال الطاقة الاستيعابية تم تحويل المصلين إلى الأدوار العلوية ومن ثم إلى البدروم، وكذلك إلى توسعة الملك عبدالله؛ نظراً لوجود مساحات لاستيعاب جموع المصلين، وأدى المصلون والمعتمرون صلاة الجمعة بكل يسر.



