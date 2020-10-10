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نجا بأعجوبة.. اصطدم بعمود كهربائي فانشطرت سيارته لنصفين

حادث وقع لمواطن برفحاء وإصابته طفيفة والجهات الأمنية باشرت

نجا مواطن، أمس، من موت محقق بعد انشطار سيارته من نوع "كيا" إلى نصفين، بعد اصطدامها بعمود كهربائي داخل محافظة رفحاء.

وأوضح شهود العيان في الموقع لـ"سبق" أن المواطن كان يقود سيارته بسرعة عالية على طريق الأمير نايف داخل المحافظة، وأثناء سيره اعترضته سيارة أخرى، فاصطدمت بسيارته لتنحرف الأخيرة وتلتحم بعمود كهربائي في منتصف المسارين.

وذكر الشهود أن السيارة انشطرت إلى قسمين وتناثرت أجزاؤها في الموقع، وما ساهم في نجاة قائدها من الحادث هو اصطدام العمود بمنتصف السيارة خلف مقود السائق ولم يفصله عنه سوى سنتيمترات بسيطة، وأصيب بإصابات طفيفة.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، وأعدّت تقريراً رسمياً عنها.

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نجا بأعجوبة.. اصطدم بعمود كهربائي فانشطرت سيارته لنصفين
سبق

نجا مواطن، أمس، من موت محقق بعد انشطار سيارته من نوع "كيا" إلى نصفين، بعد اصطدامها بعمود كهربائي داخل محافظة رفحاء.

وأوضح شهود العيان في الموقع لـ"سبق" أن المواطن كان يقود سيارته بسرعة عالية على طريق الأمير نايف داخل المحافظة، وأثناء سيره اعترضته سيارة أخرى، فاصطدمت بسيارته لتنحرف الأخيرة وتلتحم بعمود كهربائي في منتصف المسارين.

وذكر الشهود أن السيارة انشطرت إلى قسمين وتناثرت أجزاؤها في الموقع، وما ساهم في نجاة قائدها من الحادث هو اصطدام العمود بمنتصف السيارة خلف مقود السائق ولم يفصله عنه سوى سنتيمترات بسيطة، وأصيب بإصابات طفيفة.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، وأعدّت تقريراً رسمياً عنها.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
01:28 PM

نجا بأعجوبة.. اصطدم بعمود كهربائي فانشطرت سيارته لنصفين

حادث وقع لمواطن برفحاء وإصابته طفيفة والجهات الأمنية باشرت

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عويد التومي - رفحاء
39
51,533

نجا مواطن، أمس، من موت محقق بعد انشطار سيارته من نوع "كيا" إلى نصفين، بعد اصطدامها بعمود كهربائي داخل محافظة رفحاء.

وأوضح شهود العيان في الموقع لـ"سبق" أن المواطن كان يقود سيارته بسرعة عالية على طريق الأمير نايف داخل المحافظة، وأثناء سيره اعترضته سيارة أخرى، فاصطدمت بسيارته لتنحرف الأخيرة وتلتحم بعمود كهربائي في منتصف المسارين.

وذكر الشهود أن السيارة انشطرت إلى قسمين وتناثرت أجزاؤها في الموقع، وما ساهم في نجاة قائدها من الحادث هو اصطدام العمود بمنتصف السيارة خلف مقود السائق ولم يفصله عنه سوى سنتيمترات بسيطة، وأصيب بإصابات طفيفة.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، وأعدّت تقريراً رسمياً عنها.

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