نجران يتغلب على القيصومة بثلاثية في دوري الدرجة الأولى
أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر - الحزم ( 0 - 0 )
نجران - القيصومة ( 3 - 1 )
وج - العدالة ( 1 - 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد ( 33 نقطة )
2 - النهضة ( 30 نقطة )
3 - الفيحاء ( 29 نقطة )
4 - العروبة ( 28 نقطة )
5 - الشعلة ( 28 نقطة )
6 - هجر ( 27 نقطة )
7 - نجران ( 26 نقطة )
8 - ضمك ( 25 نقطة )
9 - الحزم ( 23 نقطة )
10 - وج ( 23 نقطة )
11 - القيصومة ( 21 نقطة )
12 - العدالة ( 21 نقطة )
13 - الجيل ( 20 نقطة )
14 - النجوم ( 19 نقطة )
15 - الوطني ( 18 نقطة )
16 - الطائي ( 14 نقطة )
نجران يتغلب على القيصومة بثلاثية في دوري الدرجة الأولى
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-28
أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر - الحزم ( 0 - 0 )
نجران - القيصومة ( 3 - 1 )
وج - العدالة ( 1 - 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد ( 33 نقطة )
2 - النهضة ( 30 نقطة )
3 - الفيحاء ( 29 نقطة )
4 - العروبة ( 28 نقطة )
5 - الشعلة ( 28 نقطة )
6 - هجر ( 27 نقطة )
7 - نجران ( 26 نقطة )
8 - ضمك ( 25 نقطة )
9 - الحزم ( 23 نقطة )
10 - وج ( 23 نقطة )
11 - القيصومة ( 21 نقطة )
12 - العدالة ( 21 نقطة )
13 - الجيل ( 20 نقطة )
14 - النجوم ( 19 نقطة )
15 - الوطني ( 18 نقطة )
16 - الطائي ( 14 نقطة )
28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
08:41 PM
نجران يتغلب على القيصومة بثلاثية في دوري الدرجة الأولى
أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر - الحزم ( 0 - 0 )
نجران - القيصومة ( 3 - 1 )
وج - العدالة ( 1 - 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد ( 33 نقطة )
2 - النهضة ( 30 نقطة )
3 - الفيحاء ( 29 نقطة )
4 - العروبة ( 28 نقطة )
5 - الشعلة ( 28 نقطة )
6 - هجر ( 27 نقطة )
7 - نجران ( 26 نقطة )
8 - ضمك ( 25 نقطة )
9 - الحزم ( 23 نقطة )
10 - وج ( 23 نقطة )
11 - القيصومة ( 21 نقطة )
12 - العدالة ( 21 نقطة )
13 - الجيل ( 20 نقطة )
14 - النجوم ( 19 نقطة )
15 - الوطني ( 18 نقطة )
16 - الطائي ( 14 نقطة )