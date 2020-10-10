70 نجماً في أضخم مشروع إعلامي ترفيهي بالعالم العربي.. هنا تفاصيل الانتقال للعالمية

اتفاق مع "هيدلاين" واستثمارات متوقعة تصل إلى 3.8 مليارات دولار ونافذة للأسر المنتجة

وقّع الإعلامي علي العلياني، بصفته ممثلاً لمؤسسي المشروع الإعلامي الترفيهي الضخم الهادف إلى تقريب نجوم العالم العربي إلى مجتمعاتهم، والرئيس التنفيذي للمشروع حامد أحمد دخيل، مذكرة تفاهم تجارية مع شركة "هيدلاين" الإعلامية، ممثلة في رئيسها التنفيذي فراس عادل المداح؛ تهدف إلى التعاون المشترك بين المشروع وبين الشركة المتخصصة في مجال التسويق والتواصل في المملكة العربية السعودية.

وجرى التوقيع، قبيل مؤتمر صحفي عُقد في دبي، بحضور مؤسس المشروع نبيل المعلمي، وعدد من المؤسسين المشاركين، ووصف "العلياني" هذه الخطوة بأنها "مهمة على طريق اكتمال عقد الخدمات التي يطمح المشروع لتقديمها، ولبنة أساسية للتأكيد على تميّز ما سيقدم، بإذن الله، بجودة واحترافية عالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمشروع حامد دخيل: "تشهد الفترة القادمة المزيد من الشراكات المميزة على مستوى النجوم والشركاء الاستراتيجيين؛ حيث إن المشروع يصنّف ضمن المشاريع الاستثمارية المميزة ذات العوائد العالية، وتوجُّهنا أن يستثمر فيه بما يتناسب مع عوائده المتوقعة، بمشيئة الله".

وحول الإعلان الكامل عن تفاصيل المشروع، أوضح "دخيل" أنه تم إلى الآن الاتفاق والتوقيع مع أكثر من 70 من نجوم الوطن العربي من الصف الأول، بالإضافة إلى مؤثري شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، (غناء، تقديم برامج، تمثيل، رياضة، صحة، طبخ، كوميديا، مال وأعمال... إلخ) للمشاركة في هذا المشروع النوعي، ويتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 200 قبل نهاية عام 2017م".

وعن حجم المشروع من الناحية التجارية والاستثمارية، أفاد رئيس لجنة الاستثمار ماجد العمري، أن المشروع مصمم على مراحل تتعدى إقليمية الوطن العربي إلى العالمية، بمشيئة الله، ولذلك تم التعاقد مع شركة "KPMG" كمستشار استراتيجي ومالي، وذلك على الرغم من عدم قبول هذه الشركة العالمية الرائدة شراكات مع شركات قيد الإنشاء، إلا أن نموذج العمل التجاري المقدم حاز إعجابهم.

وأضاف: "يتوقع أن يكون تقييم المشروع بحسب الدراسة المتحفظة التي لا تتضمّن غير الوطن العربي 3.8 مليارات دولار أمريكي بعد خمس سنوات"، مشيراً إلى أن المصاريف الرأسمالية وقبل التشغيلية بلغت نحو 15 مليون دولار أمريكي دون حساب مصاريف المشروع التشغيلية.

وتابع: "نظراً لرغبة بعض صناديق الاستثمار ونخبة من المستثمرين، تقرر في المرحلة القريبة القادمة فتح فرصة الاستثمار في المشروع بما يوازي 10% فقط من قيمته الحالية لنخبة ذات قيمة مضافة مختارة بعناية ومهتمة بالدخول في المشروع وتحقيق أهدافه، وسوف يتم لقاء هذه الصناديق والمستثمرين المهتمين قريباً في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين".

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"هيدلاين" فراس المداح، عن سعادته بالانضمام لشركاء هذا المشروع، وقال: "إنه يحمل في طياته قيمة مضافة لجميع شرائح المجتمع من نجوم ومتابعين وشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة"، مشيداً بنموذج العمل غير المسبوق الذي يتفرد بالترويج الاجتماعي لقطاعات مهمة مثل الصحة والاقتصاد، والذي "أخذ بالحسبان في زاوية من زواياه المتميزة فتح نافذة واسعة للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة جداً، الذين يعانون حالياً من أجل توصيل منتجاتهم وخدماتهم إلى شرائحهم المستهدفة".

وعن ذلك قال "العلياني": "ندرك حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة من المجتمع، ولذلك أخذنا على عاتقنا ضرورة تمكينهم بصورة تجعلهم يتطورون ويبدعون مما سينعكس إيجاباً، بإذن الله، على الاقتصاد الوطني بشكل عام، متماشين في ذلك مع رؤية الوطن لدعم هذه الفئة المحركة للاقتصادات".