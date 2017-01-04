ندوة في رجال ألمع بعنوان "مسؤولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع"

حاضر بها "الألمعي" و"القحطاني" بجامع الرصعة بعد مغرب أمس الثلاثاء

نظمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ندوة بعنوان "مسؤولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع" في جامع الرصعة للشيخ الدكتور رشيد بن حسن الألمعي، والشيخ عبدالله بن سعيد القحطاني.

وتناول المحاضران في الندوة، التي عُقدت بحضور محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان بعد مغرب يوم الثلاثاء الموافق 4/ 5/ 1438هـ، أمانة تربية الأبناء وكيفية التعامل معهم، خاصة في مرحلة المراهقة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التربية.

وركز المحاضران على إيضاح العلامات التي يُعرف بها انحراف الأبناء فكرياً وكيفية التعامل معهم، وكذلك بيان خطر وسائل التواصل الاجتماعي على فكرهم وسلوكهم، مع التحذير من التهاون في أمر التطرّف والغُلو والمخدرات؛ فهي من أشد الأخطار التي تحيط بأبنائنا في هذا الزمن.