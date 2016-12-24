نظارات الواقع الافتراضي وشاشات البعد الثالث تحل محل المعلم والكتاب في "مدارس مسك"

روايات البنات وألوانها ترفع مبيعات قسم الكتب

شهدت مدارس مسك إقبالا منقطع النظير من الصغار على فعالياتها وبرامجها، عندما ازدحم فصلها الوحيد بعشرات الأطفال من زوار مهرجان "حكايا مسك"، على أرض معارض الظهران الدولية.

المدارس التي أنشأتها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" ، ليست بالشكل الذي نألفه، فهي لا تضم فصولاً أو معلمين أو سبورة أو طباشير ، وإنما هي مدارس تعتمد على التقنيات الحديثة في التعليم، حيث إن أدواتها شاشات البعد الثالث، ونظارات العالم الافتراضي، وشاشات التفاعل التي يستخدمها الصغار في التواصل فيما بينهم، وهو ما وفر عنصر التشويق والإثارة في العملية التعليمية.

وتتبع "مدارس مسك" أساليب حديثة في شرح ونقل المعلومات العلمية إلى الطلاب , ووفقاً لمديرة العلاقات العامة في المدراس أمل الجرافي ، موضحة أن القائمون على المدارس بحثوا عن التميز والانفراد، فرفضوا أن تكون مدارسهم نسخة مكررة من المدارس العادية التي تعتمد على الكتاب والمعلم، واستعانوا بما هو أحدث في عالم التقنيات.

وأمسك أطفال بنظارات العالم الافتراضي، ووضعوها على أعينهم، ثم غاصوا في بحر من الخيال. وتعلق أمل: "هذا هو الأسلوب الذي نتبعه في المدارس، لإيماننا بأن الطفل بات يميل إلى التقنيات الحديثة والأجهزة الالكترونية، لأنها تستهويه وتستحوذ على اهتمامه أكثر من أي شيء آخر، فرأينا أن نستثمر هذه التقنيات والأجهزة في العملية التعليمية، وتكون بديلاً للطرق التقليدية القديمة"

وأضافت الجرافي: "تستهدف مدارس مسك الأطفال في المرحلة التمهيدية والروضة، وصولاً إلى طلاب صفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية، ونخطط أن نستهدف بقية الفصول إلى أن نصل إلى المرحلة الثانوية".

من ناحية أخرى استطاعت زاوية مكتبات الأطفال المقامة ضمن فعاليات "حكايا مسك" المقامة على أرض معارض الظهران الدولية ، لفت انتباه زوار المعرض ، حيث نجحت في تأمين أكثر من ألفي كتاب و200 عنوان، لكتب جديدة ومتنوعة، رُصت فوق بعضها البعض، في انتظار من يشتريها، حيث تحاكي الكتب اهتمامات فئة الأطفال في جميع مراحلها العمرية.

وبقدر ما كانت مبيعات المكتبة في أول أيام المهرجان (يوم الأربعاء الماضي) متواضعة، بقدر الانتعاش التي حدثت ـ فجأة ـ في اليوم الثاني، إذ قالت المشرفة على قسم حكايا الكتب كفاح بوعلي أنها فوجئت بنسبة إقبال كبيرة على زوايا المكتبة من أطفال وذويهم، حرصوا على شراء كتب لأبنائهم. وتضيف: "كنت متخوفة من ضعف الإقبال على قسم الكتب، ولكن مع بدء اليوم الثاني من المهرجان، بدأ الإقبال يزداد ساعة تلو أخرى، وزاد الاقبال على مبيعات الكتب، في إشارة إلى أن الأجيال المقبلة ربما تكون قارئة أكثر من الأجيال الحالية.

وداخل المكتبة، التف أطفال وآباؤهم حول مجموعة من الكتب الملونة، يطلعون على محتواها، ويحددون ما يمكن شراؤه، ويبدو أن لطريقة تقديم الكتاب، وشكله الفني وكثرة ألوانه وحجمه، دور في تحديد نسبة الاقبال على كتاب ما على حساب كتاب آخر".

وتقول كفاح: "وفرنا كتباً تناسب الأطفال والناشئة اليافعين، وهذه الفئة العمرية تتركز في الأعمار بين العامين وحتى 18 عاماً"، مضيفة "الإقبال الأكبر كان من مدارس البنات اللائي أقبلن على شراء الروايات والقصص، والاحتفاظ بها، بينما تركزت مبيعات الأطفال من الذكور حول كتب الخيال العلمي والمعلومات الرياضية".

وأشارت كفاح إلى أن "جميع الكتب كانت مختارة بعناية فائقة من قبل دور النشر العارضة، التي ركزت على المضمون والفكرة والإخراج، حتى تنال إعجاب الصغار، ويقبلون عليها".

وأضافت كفاح "مضمون الكتب والروايات يلامس احتياجات الأطفال، ويتوافق مع أعمارهم واهتماماتهم واحتياجاتهم النفسية، وربما هذا يفسر سبب الإقبال الكبير على قسم الكتب، وإذا نفدت فنحن على استعداد لتأمين المزيد منها بحسب نسبة المبيعات".