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نقطة تفتيش تكشف سارقي محل تمونيات بالرياض: سعودي ومصري

عُثر بحوزتهما على شرائح جوالات وكيس مالي متعدد الفئات وصناديق سجائر

ألقت شرطة الرياض القبض على سعودي ومصري أقدما على سرقة محل تموينات بحي السويدي غرب العاصمة. 

 

وتفصيلا، صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهودها الميدانية فقد تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من ضبط شخصين (سعودي ومصري، في العقد الثالث من العمر) عند محاولتهما تجاوز إحدى نقاط التفتيش التي أعدتها القوة وارتكابهما الفرار على متن مركبة كانا يستقلانها وبضبطهما وتفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد كبير من بطاقة الشحن لشرائح جوالات مسبقة الدفع وكيس به مبلغ مالي متعدد الفئات وعدد من صناديق السجائر  , وبسماع أقوالهما وتضييق الخناق عليهما أقرا بسرقة محل تموينات بحي السويدي غرب العاصمة.

 

جرى ضبطهما وتسليمهما لمركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.

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نقطة تفتيش تكشف سارقي محل تمونيات بالرياض: سعودي ومصري
سبق

ألقت شرطة الرياض القبض على سعودي ومصري أقدما على سرقة محل تموينات بحي السويدي غرب العاصمة. 

 

وتفصيلا، صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهودها الميدانية فقد تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من ضبط شخصين (سعودي ومصري، في العقد الثالث من العمر) عند محاولتهما تجاوز إحدى نقاط التفتيش التي أعدتها القوة وارتكابهما الفرار على متن مركبة كانا يستقلانها وبضبطهما وتفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد كبير من بطاقة الشحن لشرائح جوالات مسبقة الدفع وكيس به مبلغ مالي متعدد الفئات وعدد من صناديق السجائر  , وبسماع أقوالهما وتضييق الخناق عليهما أقرا بسرقة محل تموينات بحي السويدي غرب العاصمة.

 

جرى ضبطهما وتسليمهما لمركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
02:24 PM
عُثر بحوزتهما على شرائح جوالات وكيس مالي متعدد الفئات وصناديق سجائر

نقطة تفتيش تكشف سارقي محل تمونيات بالرياض: سعودي ومصري

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
14,267

ألقت شرطة الرياض القبض على سعودي ومصري أقدما على سرقة محل تموينات بحي السويدي غرب العاصمة. 

 

وتفصيلا، صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهودها الميدانية فقد تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من ضبط شخصين (سعودي ومصري، في العقد الثالث من العمر) عند محاولتهما تجاوز إحدى نقاط التفتيش التي أعدتها القوة وارتكابهما الفرار على متن مركبة كانا يستقلانها وبضبطهما وتفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد كبير من بطاقة الشحن لشرائح جوالات مسبقة الدفع وكيس به مبلغ مالي متعدد الفئات وعدد من صناديق السجائر  , وبسماع أقوالهما وتضييق الخناق عليهما أقرا بسرقة محل تموينات بحي السويدي غرب العاصمة.

 

جرى ضبطهما وتسليمهما لمركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.

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