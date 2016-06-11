​نقل مباشر لـ"التراويح" بلغة الإشارة للصم بالمركز الثقافي الإسلامي في لندن

أطلق المركز الثقافي الإسلامي في لندن مبادرة خاصة للعناية بالمسلمين الصم، من خلال ترجمة خطب الجمعة وصلاة التراويح والقراءة إلى لغة الإشارة.

وخصص المركز مكانًا خاصًّا للذين يستعملون لغة الإشارة في إحدى قاعاته، مع نقله الصلاة وتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت بلغة الإشارة أيضًا بصورة مباشرة؛ وذلك لفائدة المسلمين الصم في بريطانيا والعالم.

وقال المدير العام للمركز، الدكتور أحمد بن محمد الدبيان: إن الهدف أولاً هو نفع هذه الفئة من المجتمع المسلم، ومساعدتهم في أمور دينهم، ودعمهم نفسيًّا واجتماعيًّا ودينيًّا؛ ليتمكن هؤلاء من فهم كتاب الله، ومن التفاعل مع المجتمع المحيط في شهر رمضان المبارك، وليحسوا بالحياة الاجتماعية وروحانية الشهر الكريم.