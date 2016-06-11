"نماء" توزع ذبائح رمضان على 1500 أسرة

ضِمن مشاريعها الرمضانية الموسمية

أعلنت جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عن انتهاء مشروعها الخيري لتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة بقيمة 750 ألف ريـال؛ وذلك ضمن المشاريع الرمضانية الموسمية.



وأوضح مدير عام جمعية نماء الخيرية المكلف الأستاذ صادق بن عبدالكريم النور، أن الجمعية أتمت توزيع 1500 ذبيحة على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية المسجلة رسمياً لديها؛ مبيناً أن الذبائح وُزّعت على 1500 أسرة منذ مطلع شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع بلغت 750 ألف ريـال.



وأضاف "النور" أن توزيع اللحوم تم عبر برادات مجهزة خصيصاً لنقل الذبائح بعد تغليفها وحفظها بطريقة آمنة وصحية ومناسبة؛ مشيراً إلى عمليات الذبح والتوزيع تمت بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية وفق آلية محددة وخطة عمل دقيقة، شارك في تنفيذها مسؤولو الجمعية لضمان الجودة؛ مقدماً شكره لجميع الداعمين والمحسنين المشاركين في المشروع وفريق العمل لجهودهم المبذولة من أجل نجاحه.



وقدّم "النور" شكر الجمعية لإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومة المعنية؛ فضلاً عن القطاع الخاص وأهل الخير لمساهمتهم في مشاريع وبرامج الجمعية؛ مؤكداً أن الجمعية تسعى كل عام لتحقيق أفضل النتائج، سيراً على نهج الجمعية بالتطوير والتحسين من عام إلى آخر.

