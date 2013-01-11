نواف بن سعد يتسلم درع جمعية "سند".. ويتبرع بدخل ثلاث مباريات في آسيا

تسلّم الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء درعًا تذكاريًا من جمعية سند لدعم الأطفال المصابين بالسرطان؛ في مقر الجمعية بالرياض، حيث تسلّم الدرع التذكاري من الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية؛ وذلك بعد أن حقّق برنامج "تحقيق أمنية"، أكثر من 47 أمنية للأطفال المصابين بالسرطان خلال عام 2016م، بالشراكة بين إدارة المسؤولية الاجتماعية في نادي الهلال وجمعية سند.

هذا وأعلن تبرع النادي بدخل ثلاث مباريات لفريق الهلال الأول لكرة القدم في دور المجموعات من بطولة دوري آبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م،؛ تعزيزًا لدور النادي المجتمعي، وإسهامًا من النادي لدعم أنشطة الجمعية.



من جانب آخر واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته الاعتيادية في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، حيث ركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في التدريب؛ على الجانبين البدني والفني، إذ طبّق الجهاز الفني -بالجزء الأول من المران- تدريبات لياقية متنوعة، قبل أن يعمل على تطبيق تدريبات التسلّم والتسليم والتحرك السليم، قسّم بعدها "دياز" الفريق إلى ثلاث مجموعات، حيث أجرت كل مجموعة تدريبات بدنية ومناورة على نصف مساحة الملعب، في الوقت نفسه واصل اللاعب "عبدالله الحافظ" برنامجه اللياقي، بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة.

