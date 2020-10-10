نيابة عن الملك.. عبدالله بن بندر يرعى ختام جائزة الملك عبدالعزيز الدولية غداً

بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأميرُ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، حفلَ تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين غداً الأربعاء، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- لهذه المنافسة القرآنية العالمية تكريمٌ لأهل القرآن، وتشجيع للناشئة، وتحفيز للشباب من مختلف دول العالم لاستغلال أوقاتهم في مدارسة كلام الله تعالى؛ مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة منهجٌ حكيم سارَ عليه ملوك هذه البلاد عناية بالقرآن الكريم وتكريماً لأهله.

وبيّن: أن هذه الدولة المباركة تعتمد كتاب الله تعالى دستوراً لها، وتأخذ منه نظامها، وعليه تبني ركائزها؛ مشيراً إلى أن جهوداً كبيرةً تُبذل في العناية بالقرآن الكريم محلياً ودولياً، وقال: "تأتي هذه المسابقة الدولية العريقة ثمرةً من عطاءات قرآنية مستمرة؛ فالمملكة بلد القرآن، ومهوى أهل الإسلام، وهذه المسابقة تؤكد أن الخير موجود في نفوس شباب الأمة، والقرآن يعمّر صدورهم، وتعاليمُه تبرز في سلوكهم، على الطريق المستقيم، والمنهج الوسط".

"السميح" يُكَرّم المتدربين في دورة مهارات التحكيم

من ناحية أخرى رعى الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح، حفلَ اختتام الدورة التدريبية الثامنة في مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، وتكريم المشاركين فيها التي أُقيمت ضِمن برامج المسابقة، بمشاركة 27 متدرباً، يمثلون 27 دولة، واستمرت 5 أيام، بمعدل 30 ساعة تدريبية.

وقد سلّم الأمين العام للمسابقة المتدربينَ شهاداتِ حضور ومشاركة مصدّقة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح "السميح" أن الدورة تهدف إلى تأهيل محكّمين للمسابقات القرآنية محلياً ودولياً على مستوى عالٍ من المهنية والاحتراف، كما تهدف الدورة إلى وضع الضوابط والشروط التي تسهم في ضبط آلية التحكيم، وسيرها وفق أدق مواصفات العدالة والشفافية.

قدّم الدورة الدكتور منصور بن محمد السميح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، والشيخ محمد مكي هداية الله عبدالتواب، عضو مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، ومن المغرب أستاذ القراءات الدكتور عبدالهادي حميتو.

الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم هي أول جهة تقيم دورات متخصصة في مجال تحكيم المسابقات القرآنية، وحضر حفل التكريم مدرّبو الدورة، ومشرفو وحدات المسابقة، والمشاركون والضيوف.

رئيس مجلس علماء باكستان

وأشاد ضيف المسابقة رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الدكتور طاهر محمود الشرفي بالدور الريادي الذي تَصَدّرته المملكة العربية السعودية في عنايتها بالقرآن الكريم، واهتمامها بأهل القرآن، وتشجيعها لحفظته، وتحفيز الناشئة نحو كلام الله تعالى حفظاً وتلاوةً وتدبراً.

وقال الدكتور طاهر الشرفي بمناسبة استضافته في المسابقة: سعدتُ كثيراً بهذه الفرصة السعيدة، التي اطلعتُ فيها على برامج مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية 39، التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمسلم أحوج ما يكون إلى التمسك بالقرآن الكريم في وقت الفتن. وجاءت هذه المسابقة المباركة لتحفز الشباب على لزوم القرآن الكريم، والابتعاد عن مواضع الريبة والفتنة، وزادت المسابقة شرفاً بإقامتها في المسجد الحرام، وهذا ما لا يوجد في أي مسابقة سواها.

وأضاف: تستقبل المملكة الجميع، وكل الناس عندها سواسية تحت حكم القرآن الكريم والسنة النبوية، وأود أن أتقدم بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وكذلك الأمين العام للمسابقة الدكتور منصور بن محمد السميح على هذه الدعوة وإعطائي فرصة المشاركة وزيارة مكة المكرمة.

اختتام المسابقة الثقافية

اختتمت لجنة البرامج الثقافية والمسابقات برنامجها اليومي بسحب أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية اليومية، وسلّم الأمين العام للمسابقة الدكتور: منصور بن محمد السميح الفائزين جوائزهم.

وقد تركت المسابقة الثقافية أثراً إيجابياً على المتسابقين؛ حيث أثمرت بتعميق الروابط بينهم، ورسم البهجة والسرور على محياهم، وما صاحَبَ ذلك من زيادة ثقافتهم العلمية، واطلاعهم المعرفي، وجوائز قيمة لأهل القرآن.