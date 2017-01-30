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هاتف "بلاكبيري" الجديد سيكشف عنه فبراير المقبل

خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "بلاكبيري" الكندية، تجهّز لإطلاق هاتف ذكي جديد خاص بها أطلقت عليه اسم "ميركيوري (الزئبق)، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ونقلت مصادر عديدة من داخل الشركة الكندية لموقع "إنترناشيونال بزنيس نيوز"، أنه سيتم الكشف رسمياً عن الهاتف في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة، خلال شهر فبراير المقبل.

 

وقالت التقارير: إن "بلاكبيري" ستكشف رسمياً عن الهاتف، في مؤتمر صحفي عالمي يوم 25 فبراير، وستطرحه رسمياً للأسواق بعدها بأسابيع قليلة.

 

ولا تزال تحيط "بلاكبيري" بالمزيد من السرية حول المواصفات والمميزات الرئيسية، التي ستدعم بها الهاتف؛ ولكنها أشارت إلى أنه سيكون مفاجأة لجميع منتظري ومحبي هواتف "بلاكبيري".

 

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى احتمالية دعم الشركة الكندية هاتفها الجديد بلوحة المفاتيح الشهيرة، الخاصة بـ"بلاكبيري" بصورة مدمجة في شاشة لمسية سيتم دعم الهاتف بها.

 

وأشارت التقارير السابقة إلى أن "بلاكبيري" ستدعم الهاتف بشاشة لمسية بقياس 4.5 بوصة مدمج بها لوحة المفاتيح الشهيرة، وسيزود بماسح لبصمة الإصبع، وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد نوجة 7.0".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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هاتف "بلاكبيري" الجديد سيكشف عنه فبراير المقبل
سبق

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "بلاكبيري" الكندية، تجهّز لإطلاق هاتف ذكي جديد خاص بها أطلقت عليه اسم "ميركيوري (الزئبق)، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ونقلت مصادر عديدة من داخل الشركة الكندية لموقع "إنترناشيونال بزنيس نيوز"، أنه سيتم الكشف رسمياً عن الهاتف في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة، خلال شهر فبراير المقبل.

 

وقالت التقارير: إن "بلاكبيري" ستكشف رسمياً عن الهاتف، في مؤتمر صحفي عالمي يوم 25 فبراير، وستطرحه رسمياً للأسواق بعدها بأسابيع قليلة.

 

ولا تزال تحيط "بلاكبيري" بالمزيد من السرية حول المواصفات والمميزات الرئيسية، التي ستدعم بها الهاتف؛ ولكنها أشارت إلى أنه سيكون مفاجأة لجميع منتظري ومحبي هواتف "بلاكبيري".

 

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى احتمالية دعم الشركة الكندية هاتفها الجديد بلوحة المفاتيح الشهيرة، الخاصة بـ"بلاكبيري" بصورة مدمجة في شاشة لمسية سيتم دعم الهاتف بها.

 

وأشارت التقارير السابقة إلى أن "بلاكبيري" ستدعم الهاتف بشاشة لمسية بقياس 4.5 بوصة مدمج بها لوحة المفاتيح الشهيرة، وسيزود بماسح لبصمة الإصبع، وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد نوجة 7.0".

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
11:02 AM
خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي ببرشلونة

هاتف "بلاكبيري" الجديد سيكشف عنه فبراير المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "بلاكبيري" الكندية، تجهّز لإطلاق هاتف ذكي جديد خاص بها أطلقت عليه اسم "ميركيوري (الزئبق)، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ونقلت مصادر عديدة من داخل الشركة الكندية لموقع "إنترناشيونال بزنيس نيوز"، أنه سيتم الكشف رسمياً عن الهاتف في مؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة، خلال شهر فبراير المقبل.

 

وقالت التقارير: إن "بلاكبيري" ستكشف رسمياً عن الهاتف، في مؤتمر صحفي عالمي يوم 25 فبراير، وستطرحه رسمياً للأسواق بعدها بأسابيع قليلة.

 

ولا تزال تحيط "بلاكبيري" بالمزيد من السرية حول المواصفات والمميزات الرئيسية، التي ستدعم بها الهاتف؛ ولكنها أشارت إلى أنه سيكون مفاجأة لجميع منتظري ومحبي هواتف "بلاكبيري".

 

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى احتمالية دعم الشركة الكندية هاتفها الجديد بلوحة المفاتيح الشهيرة، الخاصة بـ"بلاكبيري" بصورة مدمجة في شاشة لمسية سيتم دعم الهاتف بها.

 

وأشارت التقارير السابقة إلى أن "بلاكبيري" ستدعم الهاتف بشاشة لمسية بقياس 4.5 بوصة مدمج بها لوحة المفاتيح الشهيرة، وسيزود بماسح لبصمة الإصبع، وسيعمل بنظام تشغيل "أندرويد نوجة 7.0".

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