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هجمات "شمعون2" ذات خطورة من الدرجة "4" وأضرت 11 جهة

مركز الأمن الإلكتروني شرح خطوات الهجوم عبر نماذج إنفوغرافيك

 حدد المركز الوطني للأمن الإلكتروني مستوى الخطر الإلكتروني بعد هجمات "شمعون 2" خلال شهر يناير الحالي، كاشفاً أنها وصلت إلى "الدرجة 4" والتي تعتبر عالية جداً.

 

وأوضح المركز، وفق نماذج إنفوغرافيك أصدرها أن حساب مستوى الخطر جاء بناء على قياس مستوى تأثير الإصابة مع احتمالية حدوثها.

 

وأماط جدول قياس مستوى الأثر اللثام عن حقيقة أن "الدرجة 4" يصنف تأثيرها بالعالي جداً على الخدمات المقدمة والأصول القائمة في البنى التحتية.

 

وقد تتسبب هذه الدرجة العالية في إصابة بالغة على المستوى الوطني مثل التأثير على الاقتصاد من خلال تعطيل الإنتاجية العامة للخدمات.

 

وأشار النموذج، الذي دون عليه تاريخ 23 يناير الجاري ، إلى تعرض 11 جهة للهجوم الإلكتروني ، و 1800 خادم ، وتسعة آلاف حاسب للأضرار جراء الهجوم.

 

وبيّن النموذج الذي شرح خطوات تنفيذ الهجوم عبر ست خطوات، أن الإحصائيات تم جمعها والتأكد منها حتى تاريخ 24 يناير.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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هجمات "شمعون2" ذات خطورة من الدرجة "4" وأضرت 11 جهة
سبق

 حدد المركز الوطني للأمن الإلكتروني مستوى الخطر الإلكتروني بعد هجمات "شمعون 2" خلال شهر يناير الحالي، كاشفاً أنها وصلت إلى "الدرجة 4" والتي تعتبر عالية جداً.

 

وأوضح المركز، وفق نماذج إنفوغرافيك أصدرها أن حساب مستوى الخطر جاء بناء على قياس مستوى تأثير الإصابة مع احتمالية حدوثها.

 

وأماط جدول قياس مستوى الأثر اللثام عن حقيقة أن "الدرجة 4" يصنف تأثيرها بالعالي جداً على الخدمات المقدمة والأصول القائمة في البنى التحتية.

 

وقد تتسبب هذه الدرجة العالية في إصابة بالغة على المستوى الوطني مثل التأثير على الاقتصاد من خلال تعطيل الإنتاجية العامة للخدمات.

 

وأشار النموذج، الذي دون عليه تاريخ 23 يناير الجاري ، إلى تعرض 11 جهة للهجوم الإلكتروني ، و 1800 خادم ، وتسعة آلاف حاسب للأضرار جراء الهجوم.

 

وبيّن النموذج الذي شرح خطوات تنفيذ الهجوم عبر ست خطوات، أن الإحصائيات تم جمعها والتأكد منها حتى تاريخ 24 يناير.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
04:24 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:52 AM
مركز الأمن الإلكتروني شرح خطوات الهجوم عبر نماذج إنفوغرافيك

هجمات "شمعون2" ذات خطورة من الدرجة "4" وأضرت 11 جهة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
61
106,746

 حدد المركز الوطني للأمن الإلكتروني مستوى الخطر الإلكتروني بعد هجمات "شمعون 2" خلال شهر يناير الحالي، كاشفاً أنها وصلت إلى "الدرجة 4" والتي تعتبر عالية جداً.

 

وأوضح المركز، وفق نماذج إنفوغرافيك أصدرها أن حساب مستوى الخطر جاء بناء على قياس مستوى تأثير الإصابة مع احتمالية حدوثها.

 

وأماط جدول قياس مستوى الأثر اللثام عن حقيقة أن "الدرجة 4" يصنف تأثيرها بالعالي جداً على الخدمات المقدمة والأصول القائمة في البنى التحتية.

 

وقد تتسبب هذه الدرجة العالية في إصابة بالغة على المستوى الوطني مثل التأثير على الاقتصاد من خلال تعطيل الإنتاجية العامة للخدمات.

 

وأشار النموذج، الذي دون عليه تاريخ 23 يناير الجاري ، إلى تعرض 11 جهة للهجوم الإلكتروني ، و 1800 خادم ، وتسعة آلاف حاسب للأضرار جراء الهجوم.

 

وبيّن النموذج الذي شرح خطوات تنفيذ الهجوم عبر ست خطوات، أن الإحصائيات تم جمعها والتأكد منها حتى تاريخ 24 يناير.

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بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,916
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,015
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

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يناير

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تنتهي 04 فبراير
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26
يناير

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