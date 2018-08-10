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"هدية المدينة" توزّع أكثر من مليوني وجبة ومليون عبوة ماء على الحُجاج

150 متعاوناً ضمن البرامج الموسمية التي تُنفّذها لإكرام ضيوف الرحمن

بدأت إدارة مشروع "هدية المدينة" للزائرين والحجاج التابع لجمعية مستودع المدينة الخيري، في تعبئة وتوزيع أكثر من مليوني وجبة حاج، ومليون عبوة ماء خلال موسم الحج لهذا العام؛ ضمن البرامج الموسمية التي تُنفّذها الجمعية لإكرام ضيوف الرحمن.

وكشف المدير التنفيذي للمشروع فايز بن طالب الأحمدي أن المواقع المخصصة لاستقبال القادمين إلى المدينة والمغادرين، تشهد إقبالاً كبيراً من الحجاج؛ حيث تم توزيع أكثر من 50 ألف وجبة خلال الأسبوع الأول من موسم الحج للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها، على طريق الهجرة الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة ومطار ينبع وميناء ينبع ومدينة الحجاج بخيبر ومحطة ساسكو وساحات المسجد النبوي الشريف.

وبيّن "الأحمدي" أن الجمعية قدّمت خلال الأعوام السابقة العديد من المشروعات الخيرية التي نالت استحسان قاصدي المسجد النبوي الشريف، واستطاعت عبر مشروعاتها المختلفة التي أشرف على تنفيذها كوادر مؤهلة ومدربة على مرونة التعامل مع مختلف الثقافات واللغات، داعياً الخيّرين والموسرين وأفراد المجتمع لاغتنام شرف الزمان والمكان ودعم برامج وخدمات الجمعية؛ من أجل إكرام ضيوف الرحمن، والإسهام في رسم الصورة المشرفة لأبناء الوطن في نفوس قاصدي طيبة الطيبة.

وأضاف "الأحمدي": "المشروع يعمل فيه 150 متعاوناً بعد تأهيلهم، يقومون بتعبئة وتوزيع الوجبات؛ منهم 100 فرد يقومون بعملية تجميع عناصر الوجبة عبر الماكينات الخاصة لتعبئة الوجبات وتجهيزها، وكذلك 40 موزعاً يقومون بتوزيع الوجبات على الزائرين والحجاج، إضافة إلى 10 موظفين للإدارة والإشراف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدية المدينة" توزّع أكثر من مليوني وجبة ومليون عبوة ماء على الحُجاج
سبق

بدأت إدارة مشروع "هدية المدينة" للزائرين والحجاج التابع لجمعية مستودع المدينة الخيري، في تعبئة وتوزيع أكثر من مليوني وجبة حاج، ومليون عبوة ماء خلال موسم الحج لهذا العام؛ ضمن البرامج الموسمية التي تُنفّذها الجمعية لإكرام ضيوف الرحمن.

وكشف المدير التنفيذي للمشروع فايز بن طالب الأحمدي أن المواقع المخصصة لاستقبال القادمين إلى المدينة والمغادرين، تشهد إقبالاً كبيراً من الحجاج؛ حيث تم توزيع أكثر من 50 ألف وجبة خلال الأسبوع الأول من موسم الحج للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها، على طريق الهجرة الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة ومطار ينبع وميناء ينبع ومدينة الحجاج بخيبر ومحطة ساسكو وساحات المسجد النبوي الشريف.

وبيّن "الأحمدي" أن الجمعية قدّمت خلال الأعوام السابقة العديد من المشروعات الخيرية التي نالت استحسان قاصدي المسجد النبوي الشريف، واستطاعت عبر مشروعاتها المختلفة التي أشرف على تنفيذها كوادر مؤهلة ومدربة على مرونة التعامل مع مختلف الثقافات واللغات، داعياً الخيّرين والموسرين وأفراد المجتمع لاغتنام شرف الزمان والمكان ودعم برامج وخدمات الجمعية؛ من أجل إكرام ضيوف الرحمن، والإسهام في رسم الصورة المشرفة لأبناء الوطن في نفوس قاصدي طيبة الطيبة.

وأضاف "الأحمدي": "المشروع يعمل فيه 150 متعاوناً بعد تأهيلهم، يقومون بتعبئة وتوزيع الوجبات؛ منهم 100 فرد يقومون بعملية تجميع عناصر الوجبة عبر الماكينات الخاصة لتعبئة الوجبات وتجهيزها، وكذلك 40 موزعاً يقومون بتوزيع الوجبات على الزائرين والحجاج، إضافة إلى 10 موظفين للإدارة والإشراف.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
09:42 AM

"هدية المدينة" توزّع أكثر من مليوني وجبة ومليون عبوة ماء على الحُجاج

150 متعاوناً ضمن البرامج الموسمية التي تُنفّذها لإكرام ضيوف الرحمن

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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بدأت إدارة مشروع "هدية المدينة" للزائرين والحجاج التابع لجمعية مستودع المدينة الخيري، في تعبئة وتوزيع أكثر من مليوني وجبة حاج، ومليون عبوة ماء خلال موسم الحج لهذا العام؛ ضمن البرامج الموسمية التي تُنفّذها الجمعية لإكرام ضيوف الرحمن.

وكشف المدير التنفيذي للمشروع فايز بن طالب الأحمدي أن المواقع المخصصة لاستقبال القادمين إلى المدينة والمغادرين، تشهد إقبالاً كبيراً من الحجاج؛ حيث تم توزيع أكثر من 50 ألف وجبة خلال الأسبوع الأول من موسم الحج للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها، على طريق الهجرة الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة ومطار ينبع وميناء ينبع ومدينة الحجاج بخيبر ومحطة ساسكو وساحات المسجد النبوي الشريف.

وبيّن "الأحمدي" أن الجمعية قدّمت خلال الأعوام السابقة العديد من المشروعات الخيرية التي نالت استحسان قاصدي المسجد النبوي الشريف، واستطاعت عبر مشروعاتها المختلفة التي أشرف على تنفيذها كوادر مؤهلة ومدربة على مرونة التعامل مع مختلف الثقافات واللغات، داعياً الخيّرين والموسرين وأفراد المجتمع لاغتنام شرف الزمان والمكان ودعم برامج وخدمات الجمعية؛ من أجل إكرام ضيوف الرحمن، والإسهام في رسم الصورة المشرفة لأبناء الوطن في نفوس قاصدي طيبة الطيبة.

وأضاف "الأحمدي": "المشروع يعمل فيه 150 متعاوناً بعد تأهيلهم، يقومون بتعبئة وتوزيع الوجبات؛ منهم 100 فرد يقومون بعملية تجميع عناصر الوجبة عبر الماكينات الخاصة لتعبئة الوجبات وتجهيزها، وكذلك 40 موزعاً يقومون بتوزيع الوجبات على الزائرين والحجاج، إضافة إلى 10 موظفين للإدارة والإشراف.

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