هزة أرضية على بُعد 150 كم من الليث ..  قوتها 3.2 ريختر

سجّلت أجهزة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية، صباح اليوم، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر.
ووفق الهيئة وقعت الهزة على بُعد 150 كم عن الليث، وبلغت قوتها 3.2 ريختر.
سجّلت أجهزة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية، صباح اليوم، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر.
ووفق الهيئة وقعت الهزة على بُعد 150 كم عن الليث، وبلغت قوتها 3.2 ريختر.
سجّلت أجهزة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية، صباح اليوم، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر.
ووفق الهيئة وقعت الهزة على بُعد 150 كم عن الليث، وبلغت قوتها 3.2 ريختر.
سجّلت أجهزة الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية، صباح اليوم، هزة أرضية في منتصف البحر الأحمر.
ووفق الهيئة وقعت الهزة على بُعد 150 كم عن الليث، وبلغت قوتها 3.2 ريختر.