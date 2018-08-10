هطلت أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء أمس الثلاثاء، ما بين الخفيفة إلى الغزيرة على محافظات الحرث والدائر وفيفا والعارضة والعيدابي والطوال وأحد المسارحة وهروب والريث وصبيا وضمد وصامطة ومدينة جيزان ومركز الموسم والحشر، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب. وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة. وأشار القحطاني إلى أنه ورد بلاغ عن غرق فتيين بمحافظة صامطة، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق فتيين في مستنقع بوادي أبو حشيش بقرية الجيانية أحدهما سعودي والآخر يمني يبلغان من العمر ( ١٢ ) عاماً، حيث تم انتشال جثتيهما من قبل ذويهما قبل وصول الفرقة للموقع ونقلهما لمستشفى صامطة العام. وتلقت المديرية عدداً من البلاغات عن سقوط جدران مع عدادات الكهرباء لمنازل بعض المواطنين بمحافظة صامطة، وتم الشخوص عليها ومعاينتها وعمل الإجراءات اللازمة. وحذر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله. وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنياً السلامة للجميع.

هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على عدة محافظات بمنطقة جازان محمد المواسي سبق 2017-08-09 هطلت أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء أمس الثلاثاء، ما بين الخفيفة إلى الغزيرة على محافظات الحرث والدائر وفيفا والعارضة والعيدابي والطوال وأحد المسارحة وهروب والريث وصبيا وضمد وصامطة ومدينة جيزان ومركز الموسم والحشر، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.



وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة.



وأشار القحطاني إلى أنه ورد بلاغ عن غرق فتيين بمحافظة صامطة، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق فتيين في مستنقع بوادي أبو حشيش بقرية الجيانية أحدهما سعودي والآخر يمني يبلغان من العمر ( ١٢ ) عاماً، حيث تم انتشال جثتيهما من قبل ذويهما قبل وصول الفرقة للموقع ونقلهما لمستشفى صامطة العام.



وتلقت المديرية عدداً من البلاغات عن سقوط جدران مع عدادات الكهرباء لمنازل بعض المواطنين بمحافظة صامطة، وتم الشخوص عليها ومعاينتها وعمل الإجراءات اللازمة.



وحذر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله.



وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنياً السلامة للجميع.



09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 12:42 AM

هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على عدة محافظات بمنطقة جازان "الدفاع المدني" انتشل جثة فتيين غرقا بمستنقع بوادي أبو حشيش





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هطلت أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء أمس الثلاثاء، ما بين الخفيفة إلى الغزيرة على محافظات الحرث والدائر وفيفا والعارضة والعيدابي والطوال وأحد المسارحة وهروب والريث وصبيا وضمد وصامطة ومدينة جيزان ومركز الموسم والحشر، وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.



وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة.



وأشار القحطاني إلى أنه ورد بلاغ عن غرق فتيين بمحافظة صامطة، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق فتيين في مستنقع بوادي أبو حشيش بقرية الجيانية أحدهما سعودي والآخر يمني يبلغان من العمر ( ١٢ ) عاماً، حيث تم انتشال جثتيهما من قبل ذويهما قبل وصول الفرقة للموقع ونقلهما لمستشفى صامطة العام.



وتلقت المديرية عدداً من البلاغات عن سقوط جدران مع عدادات الكهرباء لمنازل بعض المواطنين بمحافظة صامطة، وتم الشخوص عليها ومعاينتها وعمل الإجراءات اللازمة.



وحذر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله.



وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنياً السلامة للجميع.

