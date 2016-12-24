هلاك المتطرّف "الميسوي" في اليمن .. ونشطاء: لماذا أتى من كربلاء المُحتلة؟!

شارك الانقلابيين حصار أهالي تعز واعترف الحـوثيون بمصرعه عبر أبواقهم

اعترفت ميليشيا الحوثي، عبر أبواق ناطقة باسمها، بهلاك "عبدالله الميسوي"؛ في أثناء مشاركته الانقلابيين حصار أهالي مدينة تعز اليمنية.

وتساءل نشطاء عن الهدف الذي جعل هذا المتطرف العراقي يأتي من كربلاء المُحتلة من إيران؛ للمشاركة في قتل الشعب اليمني.

وبرّر مهتمون بالشأن اليمني، ذلك بأن خسائر الحوثيين البشرية جعلتهم يشحذون المتطرفين من العراق؛ لإلحاق مزيدٍ من الأذى بالشعب والأمن اليمني.

وطالبوا حكومة العراق المُحتل والمنظمات الدولية، بإيقاف "عسكرة الإعلام" الذي يقوم به الإعلام الإيراني، إضافة إلى "حزب الله" بلبنان، وإعلام الحشد المتطرف بالعراق؛ كونهم يحرّضون على الإرهاب وقتل المدنيين؛ خدمة للمشروع الصفوي القائم على تمزيق الشعوب والأوطان العربية.