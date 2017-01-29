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"هلال الباحة" يستقبل 160 بلاغًا لحوادث مرورية وحالات مرضية في 10 أيام

​سُجلت حالتا وفاة وعدد من الإصابات نقلت غالبيتها للمستشفيات

تلقى الهلال الأحمر بالباحة خلال فترة العشرة الأيام الماضية 160 بلاغًا، شملت الحوادث المرورية بأنواعها والحالات المرضية، وكان عدد الحالات في الحوادث المرورية والمرضية 172 حالة، سُجلت بينها حالتا وفاة.

وكشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة "عماد منسي الزهراني"، عن أن البلاغات كانت على النحو التالي: 83 بلاغًا للحوادث المرورية ما بين تصادم وانقلاب ودهس وغيرها، ونتج عنها 86 إصابة وتم نقل 51 حالة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع بعض الإصابات بالموقع إسعافيًّا، ونقلت بقية الحالات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها؛ حيث بلغت الحالات غير المنقولة 35 حالة، بعضها عولجت بالموقع، والبعض الآخر نقل عن طريق وسيلة أخرى.

وأوضح "الزهراني" أن بلاغات الحالات المرضية بلغت 97 حالة، تلقى الخدمة الطبية خلالها 86 حالة، وتم نقل 62 حالة عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 22 حالة؛ سواء لعدم حاجتها للنقل، أم الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع؛ حيث تنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية، ونتج عنها حالتا وفاة.​
 

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"هلال الباحة" يستقبل 160 بلاغًا لحوادث مرورية وحالات مرضية في 10 أيام
سبق

تلقى الهلال الأحمر بالباحة خلال فترة العشرة الأيام الماضية 160 بلاغًا، شملت الحوادث المرورية بأنواعها والحالات المرضية، وكان عدد الحالات في الحوادث المرورية والمرضية 172 حالة، سُجلت بينها حالتا وفاة.

وكشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة "عماد منسي الزهراني"، عن أن البلاغات كانت على النحو التالي: 83 بلاغًا للحوادث المرورية ما بين تصادم وانقلاب ودهس وغيرها، ونتج عنها 86 إصابة وتم نقل 51 حالة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع بعض الإصابات بالموقع إسعافيًّا، ونقلت بقية الحالات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها؛ حيث بلغت الحالات غير المنقولة 35 حالة، بعضها عولجت بالموقع، والبعض الآخر نقل عن طريق وسيلة أخرى.

وأوضح "الزهراني" أن بلاغات الحالات المرضية بلغت 97 حالة، تلقى الخدمة الطبية خلالها 86 حالة، وتم نقل 62 حالة عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 22 حالة؛ سواء لعدم حاجتها للنقل، أم الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع؛ حيث تنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية، ونتج عنها حالتا وفاة.​
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
10:46 PM
​سُجلت حالتا وفاة وعدد من الإصابات نقلت غالبيتها للمستشفيات

"هلال الباحة" يستقبل 160 بلاغًا لحوادث مرورية وحالات مرضية في 10 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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تلقى الهلال الأحمر بالباحة خلال فترة العشرة الأيام الماضية 160 بلاغًا، شملت الحوادث المرورية بأنواعها والحالات المرضية، وكان عدد الحالات في الحوادث المرورية والمرضية 172 حالة، سُجلت بينها حالتا وفاة.

وكشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة "عماد منسي الزهراني"، عن أن البلاغات كانت على النحو التالي: 83 بلاغًا للحوادث المرورية ما بين تصادم وانقلاب ودهس وغيرها، ونتج عنها 86 إصابة وتم نقل 51 حالة عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع بعض الإصابات بالموقع إسعافيًّا، ونقلت بقية الحالات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها؛ حيث بلغت الحالات غير المنقولة 35 حالة، بعضها عولجت بالموقع، والبعض الآخر نقل عن طريق وسيلة أخرى.

وأوضح "الزهراني" أن بلاغات الحالات المرضية بلغت 97 حالة، تلقى الخدمة الطبية خلالها 86 حالة، وتم نقل 62 حالة عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 22 حالة؛ سواء لعدم حاجتها للنقل، أم الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع؛ حيث تنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية، ونتج عنها حالتا وفاة.​
 

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