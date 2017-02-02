هلال تبوك: لم نسجل أي حوادث وجاهزيتنا مرتفعة للكتلة الباردة

أهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزية الفرق الإسعافية للهيئة تحسباً لمواجهة أي طارئ بناء على تحذير هيئة الأرصاد وحماية البيئة من تأثُّر المنطقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ابتداء من أمس الأربعاء إلى يوم السبت القادم.



وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي لـ" سبق" أنه لم تسجل أي حوادث أو حالات إسعافية تستحق التدخل الطبي والإسعافي حتى إعداد هذا البيان.



وأهاب العنزي بضرورة التزام المواطنين والمقيمين على السواء بتعليمات الدفاع المدني، والاستماع لنصائحهم بعدم الاقتراب من المواقع الخطرة، وبتعليماتهم المتعلقة باستخدام وسائل التدفئة في ظل هذه الأجواء الباردة، وكذلك الالتزام بتعليمات السلامة المرورية، متمنياً السلامة للجميع.