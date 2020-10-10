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هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

يبدو أن المخاطبات الروتينية التي تلجأ لها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للاستفسار عن بعض المخالفات، وطلبها الإيضاح من الجهات الحكومية، لا تجدي نفعًا، ولا تحرك ساكنًا عند تلك الجهات التي لا تلقي بالاً بمكاتبات نزاهة، وترمي بها عرض الحائط. ونعتقد نحن أن الهيئة لا تتحرك بينما في واقع الأمر تبذل جهدًا مضنيًا للوصول إلى الحقيقة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وربما وصل الأمر في بعض الدوائر الحكومية لوضع خطابات نزاهة في الدرج، وعدم الرد عليها.


ولكن ما هو الحل لتتجاوب تلك الجهات، وتبدي مبرراتها للمخالفات الموجودة؟ أعتقد أن الحل هو في لجوء الهيئة للتشهير عبر وسائل الإعلام عن الوزارات والدوائر التي لا تتجاوب مع ذكر المخالفات والتجاوزات؛ فالمثل المصري يقول (ناس تخاف ماتختشيش).


لو استطعنا تحقيق هذا الأمر لبادرت تلك الوزارات بالرد السريع خوفًا من التشهير الذي سيكشف المـستور، ويوضح ما يـجري تحت الطاولة في بعض الجهات الحكوميـة.
والتشهير أسلوب قديم في التاريخ الإسلامي؛ إذ كان يتم إركاب المخالف (حمارًا)، ويُطاف به في الشوارع. ونحن لا نريد أن نصل لتلك الدرجة، ولكن من خلال وسائل الإعلام والتشهير أو التلميح في البداية ستتجاوب تلك الجهات مرغمة صاغرة.


أتمنى من نزاهة ترشيح موظف على غرار الممثل المالي في كل جهة حكومية؛ ليستقبل الشكاوى مباشرة من الموظفين والمراجعين، كما أن وجوده سيضع هيبة نوعًا ما للهيئة، ويرعب مرتكبي الفساد.. فهل تبادر نزاهة لذلك.

الرئيسية/ المملكة

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هل تلجأ نزاهة للتشهير؟
سبق

يبدو أن المخاطبات الروتينية التي تلجأ لها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للاستفسار عن بعض المخالفات، وطلبها الإيضاح من الجهات الحكومية، لا تجدي نفعًا، ولا تحرك ساكنًا عند تلك الجهات التي لا تلقي بالاً بمكاتبات نزاهة، وترمي بها عرض الحائط. ونعتقد نحن أن الهيئة لا تتحرك بينما في واقع الأمر تبذل جهدًا مضنيًا للوصول إلى الحقيقة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وربما وصل الأمر في بعض الدوائر الحكومية لوضع خطابات نزاهة في الدرج، وعدم الرد عليها.


ولكن ما هو الحل لتتجاوب تلك الجهات، وتبدي مبرراتها للمخالفات الموجودة؟ أعتقد أن الحل هو في لجوء الهيئة للتشهير عبر وسائل الإعلام عن الوزارات والدوائر التي لا تتجاوب مع ذكر المخالفات والتجاوزات؛ فالمثل المصري يقول (ناس تخاف ماتختشيش).


لو استطعنا تحقيق هذا الأمر لبادرت تلك الوزارات بالرد السريع خوفًا من التشهير الذي سيكشف المـستور، ويوضح ما يـجري تحت الطاولة في بعض الجهات الحكوميـة.
والتشهير أسلوب قديم في التاريخ الإسلامي؛ إذ كان يتم إركاب المخالف (حمارًا)، ويُطاف به في الشوارع. ونحن لا نريد أن نصل لتلك الدرجة، ولكن من خلال وسائل الإعلام والتشهير أو التلميح في البداية ستتجاوب تلك الجهات مرغمة صاغرة.


أتمنى من نزاهة ترشيح موظف على غرار الممثل المالي في كل جهة حكومية؛ ليستقبل الشكاوى مباشرة من الموظفين والمراجعين، كما أن وجوده سيضع هيبة نوعًا ما للهيئة، ويرعب مرتكبي الفساد.. فهل تبادر نزاهة لذلك.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
11:06 PM

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

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عبدالرحمن المرشد - الرياض
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يبدو أن المخاطبات الروتينية التي تلجأ لها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للاستفسار عن بعض المخالفات، وطلبها الإيضاح من الجهات الحكومية، لا تجدي نفعًا، ولا تحرك ساكنًا عند تلك الجهات التي لا تلقي بالاً بمكاتبات نزاهة، وترمي بها عرض الحائط. ونعتقد نحن أن الهيئة لا تتحرك بينما في واقع الأمر تبذل جهدًا مضنيًا للوصول إلى الحقيقة، ولكن لا حياة لمن تنادي، وربما وصل الأمر في بعض الدوائر الحكومية لوضع خطابات نزاهة في الدرج، وعدم الرد عليها.


ولكن ما هو الحل لتتجاوب تلك الجهات، وتبدي مبرراتها للمخالفات الموجودة؟ أعتقد أن الحل هو في لجوء الهيئة للتشهير عبر وسائل الإعلام عن الوزارات والدوائر التي لا تتجاوب مع ذكر المخالفات والتجاوزات؛ فالمثل المصري يقول (ناس تخاف ماتختشيش).


لو استطعنا تحقيق هذا الأمر لبادرت تلك الوزارات بالرد السريع خوفًا من التشهير الذي سيكشف المـستور، ويوضح ما يـجري تحت الطاولة في بعض الجهات الحكوميـة.
والتشهير أسلوب قديم في التاريخ الإسلامي؛ إذ كان يتم إركاب المخالف (حمارًا)، ويُطاف به في الشوارع. ونحن لا نريد أن نصل لتلك الدرجة، ولكن من خلال وسائل الإعلام والتشهير أو التلميح في البداية ستتجاوب تلك الجهات مرغمة صاغرة.


أتمنى من نزاهة ترشيح موظف على غرار الممثل المالي في كل جهة حكومية؛ ليستقبل الشكاوى مباشرة من الموظفين والمراجعين، كما أن وجوده سيضع هيبة نوعًا ما للهيئة، ويرعب مرتكبي الفساد.. فهل تبادر نزاهة لذلك.

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