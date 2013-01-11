"هونر" تستعد لتغيير واقع صناعة الهواتف الذكية خلال 2017

أعلنت "هونر"، علامة الهواتف الذكية الأولى للتجارة الإلكترونية في العالم من هواوي، عن تسجيل معدلات نمو قوية خلال عام 2016، وترسيخ أقدامها كلاعب عالمي مرموق وبارز على مستوى صناعة الهواتف الذكية خلال ثلاث سنوات فقط منذ دخولها إلى السوق.

وتمكّنت "هونر" خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة من توسيع نطاق عملياتها؛ لتغطي 74 دولة ومنطقة مختلفة، بمبيعات بلغت 6 مليارات دولار أمريكي، و40 مليون وحدة تم شحنها على الصعيد العالمي في عام 2015.

وفي عام 2016 شَهِد تجميع الهواتف الذكية، تسجيلَ مبيعات قياسية؛ مما يسهم في ترسيخ مكانة "هونر" باعتبارها العلامة التجارية الرائدة عالمياً للهواتف الذكية.

وتبشّر الذكرى السنوية الثالثة بعام جديد من النجاح والازدهار لعلامة "هونر" البارزة، مع مواصلة سعيها الحثيث نحو الابتكار الخلّاق. وتستعد "هونر" لبدء عام جديد بالإعلان عن أخبار مثيرة من شأنها التحليق بمسيرة نجاحها نحو آفاق من النجاح على مستوى صناعة الهواتف الذكية في عام 2017.

وكان العام الماضي عاماً ناجحاً بامتياز؛ حيث بدأ بتدشين هاتف honor 5X الذكي لمحبي التقنيات المتميزة بأسعار رائعة؛ حيث حصد هذا الهاتف الرائد المثير للإعجاب سبعة جوائز؛ بما في ذلك جائزة "أفضل هاتف في معرضCES 2016" من أندرويد سينترال، واختياره ضمن قائمة أفضل 10 هواتف ذكية خطفت الأبصار من جانب موقع CRN.com.

وفي شهر إبريل من نفس العام، أطلقت "هونر" أضخم حملة مبيعات عبر الإنترنت على مستوى العالم تحت اسم "مهرجان هونر العالمي"، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وهي المبادرة التي حققت نتائج قياسية؛ فخلال ثلاثة أيام فقط، رفعت "هونر" مبيعاتها عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 100%. ونظراً للإقبال الشديد على زيارة الموقع الشبكي، قامت "هونر" -بشكل متواصل- بزيادة أعداد منتجاتها ذات الإصدار المحدود.

وفي شهر أغسطس 2016، حطّمت "هونر" الأرقام القياسية مع تدشين هاتفها رائع الجمال من طراز honor 8، الذي سجّل زيادة غير مسبوقة في المبيعات بنسبة 100٪ على مدار فترة انعقاد سوق جيتكس لتجزئة المنتجات الإلكترونية الذي امتد لثمانية أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوفر هاتف honor 8 سبعة مزايا قيّمة للمستخدمين؛ حيث يتميز بتصميمه الخارجي الفخم، المصنوع باستخدام 15 طبقة من الزجاج اللامع المقاوم في واجهتيه الأمامية والخلفية، وكاميرا ثنائية بجودة صورة 12 ميجا بيكسل، وجهاز استشعارRGB ثلاثي الألوان وجهاز استشعار أحادي اللون؛ فضلاً عن وظيفة الزر الذكي الذي يمكّن المستخدمين بنقرة واحدة من الوصول إلى تطبيق انستجرام، وبنقرتين من الوصول إلى تطبيق "تويتر"، بسعر مدهش يبلغ 1.599 درهماً.

ويتوفر هاتف honor 8 باللون الذهبي والأسود والأبيض، واللون الأزرق الياقوتي الذي لاقى إقبالاً هائلاً وشكّل 70% من مبيعات هاتف honor 8 خلال جيتكس.

وقال كريس سن بايجونج، نائب رئيس علامة هواوي هونر الشرق الأوسط: "من المقرر أن يكون عام 2017 عاماً مثيراً لعلامة هونر؛ حيث نتطلع إلى كسر المعايير المتعارف عليها، وأن نُبَيّن لعملائنا إمكانية تمتعهم بأرقى مستويات الجودة العالية بأسعار في متناول أيديهم. إننا نرى إمكانيات وفرصاً كبرى لعلامتنا التجارية في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو الأمر الذي يرجع بشكل خاص لهيمنة جيل جديد من عشاق التكنولوجيا الرقمية، وارتفاع نسبة المستهلكين الراغبين في أن يكونوا من أوائل الحاصلين على أحدث منتجات الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي يصيغ طريقة تعاملنا مع هذه السوق المتطورة للغاية.

وأضاف: خلال العام 2017؛ فإننا نتطلع إلى إطلاق المزيد من الهواتف الذكية الرائدة والبارزة التي تلبّي وتتجاوز توقعات المستخدمين في المنطقة، كما نناشد عشاق التقنيات الرقمية على ترقب مفاجأتنا خلال معرض CES 2017، وزيارة موقعwww.hihonor.com لمعرفة المزيد".