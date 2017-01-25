"هيئة الرياضة" تعقد ورشة حول ديون الأندية والإفلاس والحوكمة

تنعقد صباح غدٍ الخميس ورشة عمل حول ديون الأندية والإفلاس والحوكمة في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض من الساعة العاشرة صباحاُ حتى الخامسة مساءً.

وستناقش ورشة العمل التي يحضرها "الأمير عبدالله بن مساعد" رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وممثلون عن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين واللجنة الأولمبية السعودية والمكتب الموحد للمحاسبة "المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية"، بالإضافة إلى وكالة الرياضة وشؤون الأندية؛ بنود وتفاصيل المسودة الأولية للحوكمة.

يذكر أن ورشتي العمل السابقتين شهدتا استعراضاً لتجارب دولية تنوعت بين إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا، إلى جانب طرح أبرز الحلول المقترحة ووضع التصورات المناسبة لمعالجة كافة الإشكالات التي تواجهها الأندية مع تزايد مديونياتها، فيما تم الاطلاع على الجوانب القانونية والإجراءات المناسبة للخطوات التصحيحية في تطويق مديونيات الأندية والتزاماتها.

