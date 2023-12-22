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هيئة الرياضة تعلن قواعد الشكاوى والتظلمات وآلية الفصل في المنازعات

 أعلنت الهيئة العامة للرياضة القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات وإجراءات التعامل معها، وكذلك آليات الفصل في المنازعات المتعلقة باللاعبين الهواة والمدربين والعاملين بالأندية.
وأوضحت الهيئة أن إعلان القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات يهدف إلى تحقيق مجتمع رياضي متجانس تسود فيه روح التعاون المتبادل بين منسوبي الهيئة وذوي الصلة بالمجال الرياضي، بالإضافة إلى إقرار مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في بناء مجتمع مثالي داخل الهيئة وخارجها، وعلى المستوى الرياضي عامةً، ودعم حقوق منسوبيه على أسس تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها وبما لا يتعارض معها، حيث حددت جهات الاختصاص التي تتولى الشكاوى والإجراءات التي سيتم التعامل بها.
وبيّنت الهيئة أنه سبق أن تم تشكيل لجنة مكونة من (الهيئة العامة للرياضة، اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم) قامت بدراسة لوضع آليات الفصل في المنازعات الرياضية لتحقيق الوضوح والشفافية وعدم التداخل في الاختصاص، وتأكيدًا لمسؤولية الاتحادات الرياضية عن الأنشطة الرياضية التابعة لها، حيث توصلت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلى الآليات الخاصة بفض المنازعات والدعاوى المتعلقة باللاعبين الهواة والمحترفين والمدربين في كرة القدم في الأندية الرياضية، حيث تتولى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم البت فيها، على أن يكون الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
أما فيما يتعلق بالمنازعات والدعاوى للاعبين الهواة والمحترفين والمدربين في جميع الألعاب الرياضية الأخرى في الأندية الرياضية، أوضحت الهيئة أن البت فيها يجري من قِبل اللجان القضائية في الاتحادات المعنية، على أن يكون الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي.
وأوضحت كذلك أن المنازعات والدعاوى التي تخص الإداريين العاملين في جميع الألعاب بالأندية يجري البت فيها لدى هيئات تسوية الخلافات العمالية، وفي حال حكمت بعدم الاختصاص فيتم البت فيها من قِبل مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وتؤكد الهيئة أنها بذلك تضع أمام العاملين والمنتسبين للمجال الرياضي القنوات النظامية التي يمكن اتباعها في حال الشكاوى والتظلمات أو المنازعات الرياضية وإجراءات الفصل فيها لضمان قيام كل جهة بما يخصها.

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هيئة الرياضة تعلن قواعد الشكاوى والتظلمات وآلية الفصل في المنازعات
سبق

 أعلنت الهيئة العامة للرياضة القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات وإجراءات التعامل معها، وكذلك آليات الفصل في المنازعات المتعلقة باللاعبين الهواة والمدربين والعاملين بالأندية.
وأوضحت الهيئة أن إعلان القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات يهدف إلى تحقيق مجتمع رياضي متجانس تسود فيه روح التعاون المتبادل بين منسوبي الهيئة وذوي الصلة بالمجال الرياضي، بالإضافة إلى إقرار مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في بناء مجتمع مثالي داخل الهيئة وخارجها، وعلى المستوى الرياضي عامةً، ودعم حقوق منسوبيه على أسس تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها وبما لا يتعارض معها، حيث حددت جهات الاختصاص التي تتولى الشكاوى والإجراءات التي سيتم التعامل بها.
وبيّنت الهيئة أنه سبق أن تم تشكيل لجنة مكونة من (الهيئة العامة للرياضة، اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم) قامت بدراسة لوضع آليات الفصل في المنازعات الرياضية لتحقيق الوضوح والشفافية وعدم التداخل في الاختصاص، وتأكيدًا لمسؤولية الاتحادات الرياضية عن الأنشطة الرياضية التابعة لها، حيث توصلت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلى الآليات الخاصة بفض المنازعات والدعاوى المتعلقة باللاعبين الهواة والمحترفين والمدربين في كرة القدم في الأندية الرياضية، حيث تتولى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم البت فيها، على أن يكون الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
أما فيما يتعلق بالمنازعات والدعاوى للاعبين الهواة والمحترفين والمدربين في جميع الألعاب الرياضية الأخرى في الأندية الرياضية، أوضحت الهيئة أن البت فيها يجري من قِبل اللجان القضائية في الاتحادات المعنية، على أن يكون الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي.
وأوضحت كذلك أن المنازعات والدعاوى التي تخص الإداريين العاملين في جميع الألعاب بالأندية يجري البت فيها لدى هيئات تسوية الخلافات العمالية، وفي حال حكمت بعدم الاختصاص فيتم البت فيها من قِبل مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وتؤكد الهيئة أنها بذلك تضع أمام العاملين والمنتسبين للمجال الرياضي القنوات النظامية التي يمكن اتباعها في حال الشكاوى والتظلمات أو المنازعات الرياضية وإجراءات الفصل فيها لضمان قيام كل جهة بما يخصها.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
09:48 PM

هيئة الرياضة تعلن قواعد الشكاوى والتظلمات وآلية الفصل في المنازعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أعلنت الهيئة العامة للرياضة القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات وإجراءات التعامل معها، وكذلك آليات الفصل في المنازعات المتعلقة باللاعبين الهواة والمدربين والعاملين بالأندية.
وأوضحت الهيئة أن إعلان القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات يهدف إلى تحقيق مجتمع رياضي متجانس تسود فيه روح التعاون المتبادل بين منسوبي الهيئة وذوي الصلة بالمجال الرياضي، بالإضافة إلى إقرار مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في بناء مجتمع مثالي داخل الهيئة وخارجها، وعلى المستوى الرياضي عامةً، ودعم حقوق منسوبيه على أسس تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها وبما لا يتعارض معها، حيث حددت جهات الاختصاص التي تتولى الشكاوى والإجراءات التي سيتم التعامل بها.
وبيّنت الهيئة أنه سبق أن تم تشكيل لجنة مكونة من (الهيئة العامة للرياضة، اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم) قامت بدراسة لوضع آليات الفصل في المنازعات الرياضية لتحقيق الوضوح والشفافية وعدم التداخل في الاختصاص، وتأكيدًا لمسؤولية الاتحادات الرياضية عن الأنشطة الرياضية التابعة لها، حيث توصلت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلى الآليات الخاصة بفض المنازعات والدعاوى المتعلقة باللاعبين الهواة والمحترفين والمدربين في كرة القدم في الأندية الرياضية، حيث تتولى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم البت فيها، على أن يكون الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
أما فيما يتعلق بالمنازعات والدعاوى للاعبين الهواة والمحترفين والمدربين في جميع الألعاب الرياضية الأخرى في الأندية الرياضية، أوضحت الهيئة أن البت فيها يجري من قِبل اللجان القضائية في الاتحادات المعنية، على أن يكون الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي.
وأوضحت كذلك أن المنازعات والدعاوى التي تخص الإداريين العاملين في جميع الألعاب بالأندية يجري البت فيها لدى هيئات تسوية الخلافات العمالية، وفي حال حكمت بعدم الاختصاص فيتم البت فيها من قِبل مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وتؤكد الهيئة أنها بذلك تضع أمام العاملين والمنتسبين للمجال الرياضي القنوات النظامية التي يمكن اتباعها في حال الشكاوى والتظلمات أو المنازعات الرياضية وإجراءات الفصل فيها لضمان قيام كل جهة بما يخصها.

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