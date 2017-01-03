هيئة الرياضة توافق على إقامة نسخة ثانية لبطولة تبوك الدولية

وافق الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على ما رفعه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بإقامة النسخة الثانية من بطولة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم، خلال الفترة بين 15-24 ذي القعدة من العام الجاري، الموافق من 7 حتى 16 أغسطس المقبل.

وحققت النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت الصيف الماضي نجاحاً كبيراً، وحظيت بمشاركة عدد من الفرق المحلية والعربية كالنصر والاتحاد السعوديين، إضافة إلى الإنتاج الحربي المصري، والوداد البيضاوي المغربي.