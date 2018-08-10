هيئة الطيران المدني تعيد هيكلتها.. بـ 13 قرارًا إداريًّا

رئيس الهيئة: الهيكلة لمواكبة رؤية السعودية 2030

اعتمد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سليمان بن عبدالله الحمدان، الهيكل التنظيمي العام للهيئة. وأصدر معالي الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ١٣ قرارًا، حوت تعيينات وتكليفات على وظائف جديدة.



من جهته، أكد معالي الأستاذ عبدالحكيم التميمي، رئيس الهيئة، أن القرار يأتي مواكبة لرؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التنظيمي للهيئة، الذي سيسهم بدعم التنمية الاقتصادية، وتطوير صناعة النقل الجوي في السعودية.

وأوضح معاليه أن هذه الهيكلة تأتي امتدادًا لتطوير استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني؛ حتى تتماشى مع طموحات القيادة، وتكون داعمًا أساسيًّا لقطاع النقل الجوي والأمن والسلامة. مؤكدًا أنه مع بقاء القيادات في القطاعات السابقة تم استحداث ٣ قطاعات: معايير الطيران، أمن الطيران والسياسات الاقتصادية والنقل الجوي. وستدعم هذه القطاعات توجهات الهيئة التشريعية، والتركيز على رسالة الهيئة وأهدافها لحماية وسلامة الأجواء، وتنمية صناعة النقل الجوي.



وجاءت القرارات على النحو الآتي:

أولاً: يعيَّن الكابتن / عبدالعزيز بن حامد نقادي على وظيفة مساعد رئيس الهيئة لمعايير الطيران.

ثانيًا: يعيَّن الأستاذ/ مبارك بن مشهور الشهراني على وظيفة مساعد رئيس الهيئة لأمن الطيران.

ثالثًا: يُكلَّف الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشتوي بمهام مساعد رئيس الهيئة للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي، إضافة إلى مهام عمله مساعدًا لرئيس الهيئة للشؤون المالية.

رابعًا: يعيَّن الدكتور / بدر بن صالح الصقري على وظيفة المدير العام للتعاون الدولي.

خامسًا: يعيَّن الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الخريف على وظيفة المشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق.

سادسًا: يكلَّف الأستاذ/ فيصل بن هزاع العتيبي بوظيفة المدير العام للتسهيلات وحماية العملاء.

سابعًا: يعيَّن الأستاذ/ محمد بن عبيد العتيبي على وظيفة المدير العام للنقل الجوي، وتكليفه بمهام مدير الرخص والشهادات.

ثامنًا: يعيَّن الأستاذ/ معتصم بالله بن نور الدين الجواهرجي على وظيفة المدير العام لمعايير المطارات.

تاسعًا: يعيَّن الأستاذ/ عبدالله بن مبارك شقل على وظيفة المدير العام لصلاحية الطيران.

عاشرًا: يعيَّن الدكتور / أسامة بن عبدالله باحنان على وظيفة المدير العام لطب الطيران.

الحادي عشر: تكليف الأستاذ/ خالد بن سعيد هشلان بوظيفة المدير العام لمعايير الأجواء.

الثاني عشر: يعيَّن الأستاذ/ ياسر بن منصور المعيوف مستشارًا بمكتب مساعد الرئيس لمعايير الطيران.

الثالث عشر: يعيَّن المهندس / عبدالباسط بن محمد السلفي مستشارًا بمكتب مساعد الرئيس للمطارات.