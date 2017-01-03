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هيئة حقوق الإنسان تعقد ندوة "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الأسبوع المقبل بالرياض

ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الـفني الموقّعة بين المملكة والمفوضية

 تُنظّم هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الثلاثاء، الموافق 10 يناير الجاري، بمدينة الرياض.
 
تأتي الندوة والتي تُعقد بفندق ريتز كارلتون، بالرياض، ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الـفني الموقّعة بين المملكة والمفوضية.
 
ويشمل برنامج الندوة ثلاث جلسات، حيث يرأس د. ناصر الموسى، عضو مجلس الشورى، الجلسة الأولى، والتي تأتي تحت عنوان "النهج الحقوقي للإعاقة".
 
فيما يرأس الثانية طارق الشيخ، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت عنوان "الإجراءات والسياسات الوطنية في التعامل مع الإعاقة".
 
أما الجلسة الثالثة والتي تأتي تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول" فترأسها د. مرفت طاشكندي، مستشارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
 
ويتمثل هدف الندوة في زيادة الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تناول النهج الحقوقي في التعامل مع قضايا الإعاقة .
 
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/8/1426هـ بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان في جميع المجالات.
 
وتجدر الإشارة إلى أنَّ انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 22/5/1429هـ الموافق 24/6/2008م، كما هي طرفٌ أيضاً في العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تتناول بعضاً من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، كاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.

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هيئة حقوق الإنسان تعقد ندوة "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الأسبوع المقبل بالرياض
سبق

 تُنظّم هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الثلاثاء، الموافق 10 يناير الجاري، بمدينة الرياض.
 
تأتي الندوة والتي تُعقد بفندق ريتز كارلتون، بالرياض، ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الـفني الموقّعة بين المملكة والمفوضية.
 
ويشمل برنامج الندوة ثلاث جلسات، حيث يرأس د. ناصر الموسى، عضو مجلس الشورى، الجلسة الأولى، والتي تأتي تحت عنوان "النهج الحقوقي للإعاقة".
 
فيما يرأس الثانية طارق الشيخ، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت عنوان "الإجراءات والسياسات الوطنية في التعامل مع الإعاقة".
 
أما الجلسة الثالثة والتي تأتي تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول" فترأسها د. مرفت طاشكندي، مستشارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
 
ويتمثل هدف الندوة في زيادة الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تناول النهج الحقوقي في التعامل مع قضايا الإعاقة .
 
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/8/1426هـ بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان في جميع المجالات.
 
وتجدر الإشارة إلى أنَّ انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 22/5/1429هـ الموافق 24/6/2008م، كما هي طرفٌ أيضاً في العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تتناول بعضاً من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، كاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
08:51 PM
ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الـفني الموقّعة بين المملكة والمفوضية

هيئة حقوق الإنسان تعقد ندوة "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الأسبوع المقبل بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 تُنظّم هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ندوة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الثلاثاء، الموافق 10 يناير الجاري، بمدينة الرياض.
 
تأتي الندوة والتي تُعقد بفندق ريتز كارلتون، بالرياض، ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الـفني الموقّعة بين المملكة والمفوضية.
 
ويشمل برنامج الندوة ثلاث جلسات، حيث يرأس د. ناصر الموسى، عضو مجلس الشورى، الجلسة الأولى، والتي تأتي تحت عنوان "النهج الحقوقي للإعاقة".
 
فيما يرأس الثانية طارق الشيخ، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت عنوان "الإجراءات والسياسات الوطنية في التعامل مع الإعاقة".
 
أما الجلسة الثالثة والتي تأتي تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول" فترأسها د. مرفت طاشكندي، مستشارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
 
ويتمثل هدف الندوة في زيادة الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تناول النهج الحقوقي في التعامل مع قضايا الإعاقة .
 
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/8/1426هـ بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان في جميع المجالات.
 
وتجدر الإشارة إلى أنَّ انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 22/5/1429هـ الموافق 24/6/2008م، كما هي طرفٌ أيضاً في العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تتناول بعضاً من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، كاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.

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